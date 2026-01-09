Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
29 Августа , 19:00

Ҡышҡы курткаларҙы өй шарттарында йыуабыҙ

Һалҡын миҙгелгә әҙерһегеҙме? Ошолай итеп йыуғандан һуң куртка таҙара, төҫө тергеҙелә, ә еңдәренә, яғаһында һәм кеҫәләрендә таптар һәм порошок эҙҙәре ҡалмаясаҡ.

Ҡышҡы курткаларҙы өй шарттарында йыуабыҙҠышҡы курткаларҙы өй шарттарында йыуабыҙ
Ҡышҡы курткаларҙы өй шарттарында йыуабыҙ

Ҡышҡы куртканы өй шарттарында яңыртыу беҙ уйлағандан күпкә еңелерәк. Еңел генә әҙерләнгән иретмә ярҙам итәсәк. Бының өсөн бер литр йылы һыу, кер йыуыу өсөн шыйыҡ средство һәм бер аш ҡалағы “Калмагон” (йыуыу порошогон көсәйткес) кәрәк. Бөтәһен бергә ҡушып бутарға һәм кер йыуыу машинаһының кер порошогы бүлексәһенә һалырға.

Куртка менән бергә барабанға бер нисә теннис тубын һалырға онотмағыҙ. Улар төйөлгән йөндө таратасаҡ һәм йыуыу сифатын яҡшырта. Машинкала “джинсы/ҡара төҫтәге кер” режимын һайлағыҙ һәм 40 градус температура ҡуйығыҙ. Һығыу режимын 1000 әйләнмәгә көйләгеҙ һәм мотлаҡ рәүештә өҫтәмә сайҡау ҡуйығыҙ.

Ошолай итеп йыуғандан һуң куртка таҙара, төҫө тергеҙелә, ә еңдәренә, яғаһында һәм кеҫәләрендә таптар һәм порошок эҙҙәре ҡалмаясаҡ. Куртканы кирегә әйләндереп, саф һауала киптерегеҙ. Һөҙөмтә һеҙгә оҡшаясаҡ.

Фото: "Бәйләнештә". 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика