Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
31 Августа , 04:15

Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!

Сочиҙағы ХХХ “Бөтә Рәсәй-2026” заман журналистикаһы форумында "Башҡортостан" коллективын бүләкләнеләр. Баш мөхәррир Вәдүт Ғәйфулла улы әйтеүенсә...

Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!

“Башҡортостан” гәзите коллективы ”Социаль селтәрҙәрҙә, мессенджерҙарҙа киң мәғлүмәт сараларының иң яҡшы төркөмө" номинацияһында беренсе урын яуланы.

Дипломды баҫмабыҙҙың баш мөхәррире Вәдүт Ғәйфулла улы Исхаҡовҡа Сочиҙағы ХХХ “Бөтә Рәсәй-2026” бөгөнгө заман журналистикаһы форумында тапшырҙылар.

– Был Кубок Һәм Рәсәй Журналистар союзынан диплом – командабыҙҙың ҙур хеҙмәтенең һөҙөмтәһе. Коллегалар, һеҙ – эшегеҙҙең иң шәп оҫталары! – тине Вәдүт Ғәйфулла улы һәм төркөмдәге яҙмаларҙы уҡып барыусыларға ла рәхмәт әйтте. – Һәр лайк, комментарий, репост һәм көн һайын беҙҙе һайлағанығыҙ өсөн рәхмәт. Һеҙҙең ышанысығыҙ алға атларға һәм яңы бейеклектәр яулауға рухландыра!

 

Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Беҙҙең гәзиттең төркөмө – беренсе!
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика