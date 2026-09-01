Башҡортостан быйыл дүртенсе тапҡыр «ГеоВызов» халыҡ-ара геология чемпионатын ҡабул итә. Бер нисә йыл эсендә ул ғәҙәти ярыш статусынан йәш геологтарҙың йәлеп итеү нөктәһенә әүерелде, унда профессиональ компетенциялар тикшерелә, яңы идеялар тыуа һәм һөнәри бәйләнештәр нығытыла.
Чемпионатта ҡатнашыусыларҙың географияһы ла даими киңәйә. Әгәр тәүге "ГеоВызов" 2023 йылда Рәсәй төбәктәренән һәм Ҡаҙағстандан 22 йәш геолог командаһын йыйһа, 2026 йылда Башҡортостанға Рәсәйҙән 27 һәм сит илдәрҙән 13 команда килгән. Был чемпионатҡа ҡыҙыҡһыныуҙың артыуын һәм уның халыҡ-ара потенциалын күрһәтә.
Чемпионаттың баш судьяһы, геология-минералогия фәндәре кандидаты, Рәсәй фәндәр академияһы Өфө федераль тикшеренеү үҙәгенең Геология институты лаборатория мөдире Гүзәл Данукалова билдәләүенсә, “Геовызов” фестивален үткәреү һөнәри белем биреүҙе үҫтереү, кадрҙар әҙерләү һәм халыҡ-ара бәйләнештәрҙе нығытыу ке-ек маҡсаттарҙы тормошҡа ашыра.
- "Геовызов" халыҡ-ара геология чемпионаты - донъянан йәштәренең геологтар союзы ул. Бында йәштәрҙе тәжрибәле белгестәр уҡыта, артабан был дуҫлыҡты һаҡлап ҡалыу өсөн улар бәйләнеш нөктәләрен таба, артабан был дуҫлыҡ эш атмосфераһына күсә. Йәғни, был сара - йәштәр һәм өлкән быуын араһында горизонталь бәйләнештәр булдырыу ысулы. Йәштәр уҡый, ярыша һәм дуҫлаша. Минеңсә, был чемпионаттың иң мөһим, төп әһәмиәте, - тип иҫәпләй Гүзәл Әнүәр ҡыҙы.
Фото: Андрей Старостин