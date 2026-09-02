Ни өсөндөр ҡәйнәмдең ауыр яҙмышын ҡабатлап киләм

-Ҡәйнәмдең артынан уның яҙмышын ҡабатлап йәшәнем. Был тура килеүме, әллә ҡарғыш төшкәнме тигән уй тынғы бирмәй. Ҡәйнәм нисә йәшендә ҡаты һынауҙарға тарыған, шулар минең алдыма ла килә.
Ҡәйнәм һымаҡ 21 йәшемдә тормошҡа сыҡтым. Уның һымаҡ 26 йәшемдә ике балам менән тол ҡалдым. Ҡәйнәмдең өлкән улы 17 йәшендә йылғала батып үлгәйне. Минең дә өлкәне юл фажиғәһенә эләгеп, йәшләй был донъянан китеп барҙы.
Ул да, мин дә башҡаса тормошҡа сыҡманыҡ. Бер-беребеҙгә терәк булып ҡартайғансы йәшәнек. Икебеҙҙең дә тормошобоҙҙоң мәғәнәһе минең улым Айҙар ине. Тәрән ҡайғыларҙы ла бергә-бергә үткәрҙек. Шулай ҙа ҡәйнәмдең әйткәндәре күңелгә ныҡ уйылып ҡалған.
– Йәш сағымда Әхәт исемле бер егетте ныҡ рәнйеттем мин. Шул тиклем дә яратып йөрөгәйне ауылдашым. Мин дә уны оҡшаттым. Вәғәҙә биреп армияға оҙатып ҡалдым, ләкин һүҙемде тота алманым. Бер йылдан икенсе бер егеткә тормошҡа сыҡтым. Тиҙҙән Әхәт армиянан ҡайтты. Уны бер генә тапҡыр күрҙем. Бик ныҡ үпкәләгәйне миңә. “Минән ҡаты көлдөң. Тормошомдо селпәрәмә килтерҙең. Үҙең дә, балаларың да бәхет күрмә. Ҡарғышым ғүмер буйы ебәрмәһен һине”, – тип әйтеп китте.
Бына шул һүҙҙәре күңелемә һеңеп ҡалды һәм ҡайғылар күргән һайын улар иҫемә төшә. Биргән вәғәҙәмде үтәмәй, Әхәттең ҡарғышын алдым, – тип һөйләне ҡәйнәм.
Ҡәйнәм менән ғүмер буйы әсәле-ҡыҙлы һымаҡ ғүмер иттек. Ауырыған саҡтарында эргәһенән китмәнем. 85 йәшенә тиклем йәшәне ҡәйнәм. Минең ҡулымда, рәхмәтле булып, был донъянан китте. “Һинән шул тиклем риза булып, рәхмәттәремде уҡып китәм. Рәхәт күреп йәшә”, – тине.
Ҡыйынлыҡтарҙан ҡурҡмайым. Барыһын да күтәрермен. Ҡәйнәм үлгәс, намаҙға баҫтым. Бары тик улым, уның ғаиләһе имен булһын. Көн һайын Аллаһтан ошоно һорайым, – тип тамамланы һүҙен Фатима.
Автор фотоһы.