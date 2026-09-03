Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
3 Сентября , 15:30

Йәштәребеҙ туған телдә аралашырға йыйыла

«Тел мөхите» йәштәр форумына төрлө район, ҡалаларҙан 14–18 йәшлек 100 үҫмер килә, тип хәбәр итә Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды.

Йәштәребеҙ туған телдә аралашырға йыйылаЙәштәребеҙ туған телдә аралашырға йыйыла
Йәштәребеҙ туған телдә аралашырға йыйыла

Республикабыҙ йәштәре 6–9 сентябрҙә Стәрлебаш районындағы «Авангард» лагерында «Тел мөхите» йәштәр форумына йыйыла. Унда, ойоштороусылар әйтеүенсә, төрлө район, ҡалаларҙан 14–18 йәшлек 100 үҫмер ҡатнаша.

Форумдың төп идеяһы – башҡорт телен үҫмерҙәрҙең көндәлек тормошона индергән мөхит булдырыу. Дүрт көн буйы ҡатнашыусылар башҡорт телендә аралаша, бергәләп проекттар эшләй һәм төрлө сараларҙа ҡатнаша ала.

Программала – һөйләү телмәрен һәм йәмәғәт алдында сығыш яһау күнекмәләрен үҫтереү дәрестәре, лидерлыҡ һәм команда менән эшләү буйынса тренингтар, ижади лабораториялар, медиа йүнәлештәре, блогинг, интерактив форматтар, интеллектуаль уйындар, дискуссиялар.

Сараның үҙенсәлеге – тулыһынса башҡорт мөхитендә йәшәүгә ҡоролған тәртип. Бында Башҡортостандың төрлө төбәгенән килгән үҫмерҙәр туған телен айырым уҡыу предметы итеп түгел, ә аралашыуҙың төп ҡоралы итеп ҡулланырға тейеш.

Проект Башҡортостан Республикаһы Башлығы грантына тормошҡа ашырыла.

Мәғлүмәт, фото: Башҡорт телен һаҡлау һәм үҫтереү фонды.

Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика