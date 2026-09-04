Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
4 Сентября , 00:00

Аллаһтан көн һайын һора

Был изге теләктәр көнөгөҙҙө йәмле, тормошоғоҙҙо бәрәкәтле итһен! 

Аллаһтан көн һайын һораАллаһтан көн һайын һора
Аллаһтан көн һайын һора

Сибай ҡалаһында йәшәгән әүҙем йәмәғәтсе Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Дилара Рафиҡова социаль селтәрҙә матур йөкмәткеле яҙмалар, һәр көнгә бағышлар теләктәр менән уртаҡлашып бара. Дилара Мөхөтдин ҡыҙы билдәле ишандар, хәҙрәттәр нәҫеленән, олатайҙары Ғабдулла ишан Сәйеди, Әнүәр хәҙрәттең исемдәре бөгөн дә халыҡ араһында онотолмай.

Был изге теләктәр һеҙҙең дә көнөгөҙҙө йәмле, тормошоғоҙҙо бәрәкәтле итһен!

"Йә Раббым, Үҙеңдең асыуыңдан, нәфрәтеңдән, ғазабыңдан, ғәфү ителмәгән, кисерелмәгән ғәмәлдәрҙән, насар ниәттән, буш һүҙҙәрҙән, хәйерһеҙ эштәрҙән, файҙаһы булмаған ғилемдән, ҡабул ителмәгән доғанан, ҡаты күңелдән, туймай торған нәфсенән, ваҡытты һәм малды исраф итеүҙән, туғанлыҡ-ҡәрҙәшлек ептәрен өҙөүҙән, кәрәкһеҙ әҙәм булыуҙан, ғәҙелһеҙлек ҡылыуҙан Үҙең һаҡла.

Йә Раббым, ғәриплектән, һуҡырлыҡтан, һаңғыраулыҡтан, аңһыҙлыҡтан, телһеҙлектән, йоғошло ауырыуҙарҙан, яман сирҙәрҙән, өшөүҙәрҙән, бешеүҙәрҙән, ғазап-әрнеүҙәрҙән, зәғифлектән, сабырһыҙлыҡтан, эс бошоуҙарҙан, шик-шөбһәләрҙән, йән тынысһыҙлығынан, башҡаларға йөк булыуҙан Үҙең һаҡла. Амин!"

Фото: Гөлназ Ғиниәтуллина. (Газета “Торатау”). 

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика