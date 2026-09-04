«ГеоСаҡырыу» халыҡ-ара чемпионаты әүҙем бара

“Патриот” хәрби-патриотик лагеры базаһында IV Халыҡ-ара геология чемпионатына старт бирелде. Сара «Экологик именлек» милли проектына ярашлы уҙғарыла. Беренсе ярыштар көнө камералы дисциплиналарға арналды һәм лагерҙың төп корпусында үтте.
Ҡатнашыусыларға ике йүнәлештә – «Минералогия һәм петрография» һәм «Нефть һәм газ» буйынса белемен күрһәтергә тура килде.
«Минералогия һәм петрография» дисциплинаһында һәр команданан бер вәкил сығыш яһаны. Уның бурысы – осраҡлы бирелгән өлгөләр буйынса минералдарҙы һәм тау тоҡомдарын билдәләү, уларҙың физик үҙенсәлектәрен һәм составын һүрәтләү.
«Нефть һәм газ» дисциплинаһында ярыштар парҙар араһында үтә. Бындай формат профессиональ компетенцияларҙы ғына түгел, ә ялан шарттарында бик мөһим булған команда эше күнекмәләрен дә баһаларға мөмкинлек бирә.
– Ҡатнашыусылар алдында торған бурыстар уларға яҡшы таныш: задание – былтырғының камиллаштырылған версияһы, әҙерлек кимәлен иҫәпкә алып яраҡлаштырылған. Алдан кәңәшләшкәндә беҙ бөтә ҡатмарлы мәлдәрҙе ентекләп тикшерҙек һәм килеп тыуған һорауҙарға тулы яуап бирҙек. Әлеге ваҡытта балаларҙа ҡыйынлыҡтар тыумай, улар һөҙөмтәле эшләй һәм максималь һөҙөмтәләр күрһәтергә тырыша, – тип билдәләне чемпионат судьяһы Денис Широков.
Камера дисциплиналары буйынса сығыштар һөҙөмтәләре судьяларҙың баһаларын эшкәрткәндән һуң алдағы көндәрҙә билдәле буласаҡ. Кисә ҡатнашыусылар үҙҙәрен яңы этапта – ялан шарттарындағы ярыштарҙа һынап ҡараны. Чемпионат 9 сентябргә тиклем дауам итә.
Фото: Андрей Старостин.
Сығанаҡ: https://mgazeta.com/news/novosti/2026-09-02/v-bashkirii-dan-start-mezhdunarodnomu-chempionatu-geovyzov-4799980