Башҡортостан
+25 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
4 Сентября , 13:45

Сәсем йоҡарҙы, ни эшләргә?

Сәс ҡойолһа... Был сара ярҙам итергә тейеш. 

Сәсем йоҡарҙы, ни эшләргә?Сәсем йоҡарҙы, ни эшләргә?
Сәсем йоҡарҙы, ни эшләргә?

Был һорау күптәрҙе борсойҙор. Тикшерелгән һәм өй шарттарында эшләп булған рецепт тәҡдим итәбеҙ. Ни бары өс ябай ингредиент һеҙҙең шампундән тылсымлы, витаминлы эликсир эшләй ала.

Нейтраль рΗ-лы тәбиғи шампунь һатып алығыҙ. Балалар өсөн тәғәйенләнгән ябайҙы файҙаланырға ла була. Уға розмариндың эфир майын, лимондың эфир майын һәм ике тамсы Е витамины ҡушырға кәрәк. Барыһы ла дарыуханаларҙа бар.

Әҙерләү:

Шампунгә ун тамсы розмарин майы һәм ун тамсы лимон майы тамыҙығыҙ. Аҙаҡ ике капсула Е витамины өҫтәгеҙ. Яҡшы итеп болғатығыҙ.

Нисек файҙаланырға? Көн аша ҡулланыу мөһим. Дымлы сәсегеҙгә һалығыҙ һәм массаж яһаған хәрәкәттәр менән бер нисә минут дауамында баш тиреһенә һөртөгөҙ. Ун минутҡа ҡалдырып тороғоҙ, аҙаҡ йылы һыу менән йыуып төшөрөгөҙ.

Һөҙөмтә һәр кемде ҡыуандырыр. Сәләмәт булайыҡ!

Фото: Әлиә Хужәхмәтова.

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика