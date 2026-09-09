Башҡортостан
+23 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
9 Сентября , 07:43

Ҡәҙерле ҡунаҡтар килде

Абхазия Президенты һәм Башҡортостан Башлығы Миңлеғәле Шайморатов һәйкәленә сәскә һалды. 

Ҡәҙерле ҡунаҡтар килдеҠәҙерле ҡунаҡтар килде
Ҡәҙерле ҡунаҡтар килде

9 сентябрҙә Өфөлә Абхазия Президенты Бадра Гунба һәм Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Совет майҙанында булды. Бында улар Рәсәй Геройы, генерал-майор Миңлеғәле Шайморатов һәйкәленә сәскә һалды.

Майҙанда төбәк етәксеһе Абхазия Президентына мемориаль комплекстың концепцияһы тураһында һөйләне. 2022 йылдың 11 октябрендә Республика көнөндә асылған скульптур композиция 112-се Башҡорт кавалерия дивизияһының легендар командирына, уның билдәле атлыларына һәм Ватанды һаҡлаусыларға арналған. Һәйкәлдең авторы – скульптор, Рәсәйҙең халыҡ рәссамы Салауат Щербаков.

Республика Президенты Бадра Гунба етәкселегендәге Абхазия делегацияһы Башҡортостанға эш сәфәре менән килде. Программа бер нисә сәнәғәт һәм мәғариф объектын үҙ эсенә ала. Бынан тыш, берлектәге проекттарҙы тормошҡа ашырыуҙы тикшерәсәктәр.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика