Шамонин ауылы халҡы матур байрамға әҙерләнә

+18 °С
Облачно
12 сентябрҙә Өфө районының Шамонин ауылында "Алтын уҡ" башҡорт мәҙәниәтенең IV төбәк-ара фестивале ойошторола.
Маҡсаты – башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлау, традицион уҡтан атыуҙы үҫтереү һәм таратыу.
Сарала республикабыҙҙан ғына түгел, Ырымбур, Силәбе һәм башҡа өлкәләрҙән дә мәргән уҡсылар ҡатнашыуы көтөлә. Бынан тыш ауылдың һабантуй майҙанында йыр-моң һәм бейеү ҙә күрһәтеләсәк. "Самауырлы ритайым!" барыһына ла оҡшар, моғайын да.
Ойоштороусыһы – Өфө районы хакимиәте.
Фото: Анастасия Волобуева.