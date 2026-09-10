Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
10 Сентября , 09:00

Шамонин ауылы халҡы матур байрамға әҙерләнә

Бында төбәк-ара фестиваль ойошторола

Шамонин ауылы халҡы матур байрамға әҙерләнәШамонин ауылы халҡы матур байрамға әҙерләнә
Шамонин ауылы халҡы матур байрамға әҙерләнә

12 сентябрҙә Өфө районының Шамонин ауылында "Алтын уҡ" башҡорт мәҙәниәтенең IV төбәк-ара фестивале ойошторола.
Маҡсаты – башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәтен һаҡлау, традицион уҡтан атыуҙы үҫтереү һәм таратыу.


Сарала республикабыҙҙан ғына түгел, Ырымбур, Силәбе һәм башҡа өлкәләрҙән дә мәргән уҡсылар ҡатнашыуы көтөлә. Бынан тыш ауылдың һабантуй майҙанында йыр-моң һәм бейеү ҙә күрһәтеләсәк. "Самауырлы ритайым!" барыһына ла оҡшар, моғайын да.
Ойоштороусыһы – Өфө районы хакимиәте.


Фото: Анастасия Волобуева.

Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика