Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
16 Сентября , 06:00

Килеп сыҡмаған...

Ә улар – енәйәти төркөм

Килеп сыҡмаған...Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...

Башҡортостан Республикаһы буйынса Рәсәй федераль именлек хеҙмәте идаралығы берәүҙең енәйәт эшмәкәрлеген асыҡлаған.

Дөрөҫәрәге, Михаил Андреевич Пустовгаров яуызлыҡ ҡылырға уйлаған. Ул Украинаның Днепропетровск ҡалаһында тыуған, 2003 йылғы. Был әҙәм Рәсәй территорияһында ҙур күләмдә наркотиктар таратмаҡсы булған.


Башҡортостан Республикаһы буйынса Рәсәй федераль именлек хеҙмәте идаралығы хеҙмәткәрҙәре белдереүенсә, урындағы бер кеше социаль селтәрҙә интернет аша законһыҙ рәүештә наркотик һатырға маташыусы әлеге енәйәти төркөм менән аралаша. Ул Өфө ҡалаһының Орджоникидзе районы тирәһендә, урманда, йәшерен-закладканан тыйылған әйберҙе алып, фатирына алып ҡайта. Ҡыуанысҡа, ир насар уйын тормошҡа ашырып өлгөрмәй... Әлбиттә, суд ҡарары ҡаты – М.А. Пустовгаров енәйәт эше ҡылыуҙа ғәйепле тип табылған һәм хөкөмгә тарттырылған.

 

Фото: Башҡортостан буйынса Рәсәй федераль именлек хеҙмәте идаралығы.

Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Килеп сыҡмаған...
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика