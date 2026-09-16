Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
15 Сентября , 20:19

Мин "һындым"...

Лилиә Биктимерова 20 көнгә яҡын дауаханала ятҡан. 

Мин "һындым"...Мин "һындым"...
Мин "һындым"...

Башҡортостандың халыҡ артисы Лилиә Биктимерованы күптәр социаль селтәртҙәр аша күҙәтергә ярата. Ул матур йырҙарын, концерттарын ҡуя, көндәлек тормошон күрһәтә. Шулай уҡ уның оҫта хужабикә икәнлеген дә беләбеҙ: йәй буйына төрлө салаттар, ҡайнатмалар әҙерләй.

Тик һуңғы көндәрҙә ул бер аҙ юғалып торҙо. Баҡһаң, сирләп, дауаханала ятҡан икән. Сәбәбе иһә – ҡыяр тоҙлағанда ауыр кәстрүл күтәреп, умыртҡаһында бүҫере (грыжа) ҡуҙғалған. Был турала ул үҙе һөйләне.

“Саҡ дауахананан сығып торам. Шунда уҡ концертҡа килдек, сөнки филармонияла план, эшләргә кәрәк.

Дауаханала 17 көн яттым. Ҙур рәхмәт табиптарға. Нимә булды тип һорағандарға яуап әйтәм, 30 литрлыҡ кәстрүл күтәрҙем... Әлеге лә баяғы ҡыяр тоҙлағанда инде. Нимәгә кәрәктер инде ул миңә, күпме интектем шуның менән. Күтәрҙем дә, кәстрүл бер яҡҡа осто, мин “һындым”. Бүҫер бик алама әйбер икән. Әгәр проблемаларығыҙ бар икән, бер нимә лә күтәрмәгеҙ. Арҡа ауыртыуҙың нимә икәнлеген өс-дүрт йыл буйы белмәгән инем. Күтәрмәгән булһам, әле лә белмәҫ инем”, – тип һөйләне ул.

Фото: социаль селтәрҙәр. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика