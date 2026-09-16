Ҡәйнәм ҡыуып ҡайтарһа була бит...

Гөлфиә менән Радмирҙың ғаиләһе түңәрәк кеүек. Биш йыл йәшәгәндән һуң, ниһайәт, көтөп алған улдары тыуҙы. Ғаилә башлығы эштә, йәш әсә сабый менән өйҙә. Аҡса ла етә кеүек, тик... Бына шул тикһеҙ булмай икән ул.
Сабыйҙы икеһе лә көтөп алһа ла, уны ҡарау күпселеге әсә иңенә төшә. Был аңлашыла ла инде, Радмир иртәнән кискә тиклем эштә бит. Тик малайҙары тыуғаны бирле бигерәк тыңғыһыҙ, илаҡ. Гөлфиәнең ҡулынан көнө буйы төшмәй. Ә уға ашарға бешерергә, өй йыйыштырырға ла кәрәк. Тештәре сыҡҡас, төндәрен дә йоҡламай сығалар. Әҙерәк кенә үҙенә лә иғтибар биргеһе, ял иткеһе килә. Шуға ире эштән ҡайтыу менән сабыйҙы уға биреп, әҙерәк ял итергә теләй ҙә бит йәш әсә. Тик, Радмир ҙа “эштән арып ҡайттым” тигән сәбәп менән диванға ҡунаҡлай һәм ҡулына телефон ала. Төн еткәнсе уға текәлеп ятҡан саҡтары ла йыш.
Гөлфиәгә был оҡшамағас, өйҙә тауыш сыға башлай. Тәүге тапҡыр ошо сәбәпле ныҡ ҡына итеп әрләшкәс, ире бөтөнләй өйҙән сығып китә. Юҡ, һөйәркәгә лә, дуҫтарына ла түгел, ә ике урам аша йәшәгән әсәһе янына. Бындай сығып китеүҙәр һуңғы йылда йышайғандан-йышая башлай. Хатта бер нисә көн ҡайтмаған саҡтары ла арта. Иренең әсәһендә икәнлегендә шиге юҡ ҡатындың. Аҡыллы ҡәйнәһе улы килеү менән килененә өй телефонынан шылтырата, Радмирҙың тауышы ишетелеп тора. Әсәһе ҡыуып та ҡайтармай исмаһам улын. Берәү булһа, бар ғаиләң янына тип сығарып ебәрер ине бит.
Бына ни эшләргә был хәлдә йәш ғаиләгә? Иргә рәхәт, әсәһенә барып баланан да, ғаиләнән дә ял итә. Уға унда бер эш тә юҡ, күпме теләйһең ятырға була. Ә бына көнө-төнө бала менән мәж килгән ҡатынға ауыр. Ирен бөтөнләй ҡыуып сығарыр ине, фатир уныҡы. Үҙенә барыр урын да юҡ: әсәһе, үгәй атаһы һәм мәктәптә уҡыған улы менән йәшәй, ҡыш етеүгә ауылдан өләсәйҙе килтерәләр. Ҡыҫҡаһы, Гөлфиә менән улына урын юҡ. Сығып китергә, хистәр ҙә бар һымаҡ шул. Тик үпкә тойғоһо артҡандан-арта. Бәлки йәш ғаиләгә, айырыуса Гөлфиәгә һеҙҙең кәңәштәрегеҙ булыр?
Фото: Әлиә Хужәхмәтова.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!