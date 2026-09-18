Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Сентября , 07:30

Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы

"Башҡортостан" гәзите хәбәрсеһе Әлфиә Минғәлиева һайлауға милли кейемдәге ҡыҙҙары менән барҙы. Тормош юлдашы сит илдә эшләй, әммә ул да Төркиәлә үҙенең гражданлыҡ бурысын үтәгән.

Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланыҒаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы

Әлфиә Минғәлиева — "Башҡортостан" республика гәзитенең бүлек мөдире. Ире Вадим менән ғаиләһендә Юлиә һәм Камила исемле ҡыҙҙар тәрбиәләйҙәр. Бөгөн улар һайлауға барҙы. Әсә кеше ҡыҙҙары менән — Өфөлә, атайҙары сит илдә эшләгәс, ул Төркиәлә гражданлыҡ бурысын үтәне.

"Һайлауға беҙ иртүк барҙыҡ. Һәр ваҡыт ғаилә менән бергә йөрөйбөҙ, әммә быйыл ирем Вадим алыҫ Төркиәлә командировкала булып ҡалды. Ләкин ул да бурысын үтәне, эшләгән компанияһында башлыса Рәсәй граждандары булғас (15-20 мең самаһы кеше), Мерсин ҡалаһында тауыш биреү ойошторолған икән. Ә Юлиә менән Камила уҡымаһалар ҙа, һайлау барышын күргеләре килде. Милли кейемдәрен дә кейеп алдылар.

Тауыш биреү ҡыҙҙар уҡыған гимназияла ойошторолғайны. Был уҡытыусыларыбыҙ, таныш ата-әсәләр менән аралашыу өсөн дә бер сәбәп булды. Сәғәт 8-гә барып, беренсе килдекме тиһәк, тауыш биреү кабинаһына инер өсөн сират торорға тура килде хатта. Һәр саҡтағыса, башҡортса бюллетень һорап алдым, туған телемдә тауыш бирҙем.

Ғөмүмән, һайлауға гел барабыҙ. Бәләкәйҙән ошо мөхиттә үҫтек, сөнки әсәйем һәр ваҡыт һайлау участкаһында рәйес булды. Үҙем дә, журналист булараҡ, бер сәйәси кампаниянан да ситтә ҡалғаным юҡ", — тип яҙҙы Әлфиә Минғәлиева социаль селтәрҙәге сәхифәһендә.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026

Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Ғаилә — Өфөлә, атайҙары Төркиәлә һайланы
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика