Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Сентября , 06:15

Халыҡ әүҙем ҡатнаша

Иртә менән гражданлыҡ бурысын үтәгәндәр күп.

Бөгөн иртә менән Өфө ҡалаһының 114-се һайлау участкаһына кешеләр күпләп ағыла башланы, хатта һыу буйы сират барлыҡҡа килгән. Айырыуса өлкән йәштәгеләрҙе күпләп күрергә мөмкин ине. Мәҫәлән, пенсионер Вадим Улъябаевтың һүҙҙәренә ҡарағанда, ул һайлауға һәр саҡ йөрөй, бер ҡасан да ҡалдырғаны юҡ. Әле лә иртә менән тауыш биргән. Шулай итеп, гражданлыҡ бурысын үтәгән.

Был һайлау учксткаһы баш ҡалабыҙҙың Чернышевский урамындағы Өфө дәүләт технология һәм дизайн колледжында урынлашҡан.

114-се һайлау участкаһында белдереүҙәренсә, алдан бөтәһе лә яҡшы хәстәрләнгән, һайлау тыныс шарттарҙа уҙа.

 

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Халыҡ әүҙем ҡатнаша
Халыҡ әүҙем ҡатнаша
Халыҡ әүҙем ҡатнаша
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика