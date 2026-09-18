Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
18 Сентября , 07:00

Хатта сират хасил булған

Һайлаусыларҙы милли кейемдә ҡаршы алғандар.

Мәсетле районында урынлашҡан 2626-сы һайлау участкаһында – байрам кәйефе. Хатта халыҡтың күплегенән сират хасил булған.

Беҙгә әйтеүҙәренсә, комиссия ағзалары һайлаусыларҙы милли кейемдә ҡаршы алған. Бынан тыш, "Ҡарағай" шифаханаһы хеҙмәткәрҙәренең бөтәһе лә гражданлыҡ бурысын үтәгән.

Ҡарағайҙар Оло Ыҡтамаҡ ауылындағы район мәҙәниәт йортонда үҙҙәренең тауышын биргән. Уларҙың девизы – берҙәмлектә көс.


Фото: Айгөл Шарапова.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Хатта сират хасил булған
Хатта сират хасил булған
Хатта сират хасил булған
Хатта сират хасил булған
Хатта сират хасил булған
Автор:Илдар Акьюлов
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика