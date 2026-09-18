Хатта сират хасил булған

Мәсетле районында урынлашҡан 2626-сы һайлау участкаһында – байрам кәйефе. Хатта халыҡтың күплегенән сират хасил булған.
Беҙгә әйтеүҙәренсә, комиссия ағзалары һайлаусыларҙы милли кейемдә ҡаршы алған. Бынан тыш, "Ҡарағай" шифаханаһы хеҙмәткәрҙәренең бөтәһе лә гражданлыҡ бурысын үтәгән.
Ҡарағайҙар Оло Ыҡтамаҡ ауылындағы район мәҙәниәт йортонда үҙҙәренең тауышын биргән. Уларҙың девизы – берҙәмлектә көс.
Фото: Айгөл Шарапова.
#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026