Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 07:15

Һайлауға – һыбай менеп!

Урманбишҡаҙаҡтар ауылдаштарына байрам кәйефе өҫтәне

Һайлауға – һыбай менеп!Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!

Ишембай районының Урманбишҡаҙаҡ ауылында урынлашҡан һайлау участкаһына бөгөн бер төркөм һыбайлыларҙың  килеп тауыш биреүе байрам биҙәге өҫтәне. Ауыл биләмәһе башлығы Руслан Йәрмөхәммәтов етәкселегендә фермерҙарҙың, башҡа ауылдаштарҙың урам буйлап һыбай менеп үтеүен халыҡ ҡыҙыҡһынып ҡараны. Отставкалағы майор булараҡ ауыл биләмәһе башлығы Руслан Хәбир улы хәрби кейемдә булды.

–Илебеҙҙә тыныслыҡ урынлашһын, киләсәгебеҙ яҡты булһын тигән теләк менән һайлауҙа тауышыбыҙҙы бирҙек, – тине ауыл биләмәһе башлығы.

Фото: район хакимиәтенән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026

 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Һайлауға – һыбай менеп!
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика