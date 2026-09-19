Башҡортостан
+19 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
19 Сентября , 06:00

“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе

Байым әртистәре тауыш биреүгә байрамға барған кеүек дәртләнеп, йырлап йөрөй. Үәт, афариндар!

“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе

Әбйәлил районында йыр-моңға маһир, дәртле халыҡ йәшәй. Хатта тауыш биреүгә лә улар байрамға барған кеүек йөрөй. Был юлы ла Байым ауылы мәҙәниәт йорто янындағы “Күбәләк биҙәктәре” халыҡ өлгөлө фольклор ансамбле ағзалары милли кейемдә үҙҙәренең гражданлыҡ бурыстарын үтәп ҡайтҡан. 

Һайлау комиссияһы ағзаларына үҙҙәренең йырҙарын йырлап, халыҡҡа бер аҙ байрам кәйефе лә өләшкәндәр. Үәт, афариндар!

Фотолар: Байым ауылы мәҙәниәт йорто төркөмөнән.

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026
#ГолосМедиаСообществ2026

“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
“Күбәләк биҙәктәре” лә тауыш бирҙе
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика