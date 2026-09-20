Башҡортостан
+14 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
20 Сентября , 06:45

Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!

"Барығыҙҙы ла гражданлыҡ бурысын үтәргә саҡырам. Киләсәгебеҙ үҙебеҙҙең ҡулыбыҙҙа!" - ти Бөрйән районы хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин.

Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!
Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!

Тауыш биреүҙә бөрйәндәр әүҙемлек күрһәтә. Бөрйән районы хакимиәте башлығы Рәмил Абдуллин халыҡ телендә Финляндия тип аталған Баҙал биҫтәһендәге һайлау участкаһына ҡатыны Фәнилә Хаммат ҡыҙы менән килеп бергәләп тауыш биргән.

"Хөрмәтле райондаштар! Барығыҙҙы ла гражданлыҡ бурысын үтәргә саҡырам. Киләсәгебеҙ үҙебеҙҙең ҡулыбыҙҙа!" - тип Бөрйән районы халҡын тауыш биреүҙә әүҙем ҡатнашырға саҡырған район башлығы.

Ә һеҙ һайлауға барҙығыҙмы әле?

#ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #АлгаВсейСемьей2026 #БашкортостанВыбирай2026 #ГолосМедиаСообществ2026

Сығанаҡ: "Таң" гәзите

Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!
Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!
Бөрйән башлығы "Финляндия"ла тауыш биргән!
Автор:Карима Усманова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика