17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...

Стәрлетамаҡтағы "Ҡояшлы" сауҙа-сервис үҙәгендә икенсе ҡатты ут ялмап алғас, һатыусылар ҙа, һатып алыусылар ҙа ҡотолоу юлын эҙләй башлай. Икмәк ташыусы Данил Исаев үҙенең "ГАЗель" машинаһын бинаға яҡын килтереп, кешеләр уның өҫтөнә баҫҡыс ҡуя. Шул рәүешле тәҙрә аша кәмендә ике ҡатын-ҡыҙҙы ҡотҡаралар.
Ә сауҙа үҙәгендә булған 17 йәшлек ҡыҙ иһә, үҙен уйламайынса, башҡаларҙы ҡотҡарыша - кешеләргә бинанан сығырға ярҙам итә. Һөҙөмтәлә һөрөм менән ағыулана, аяҡ-ҡулын һындыра. Әле уны комаға киткән тип хәбәр итәләр. Табиптар ҡыҙҙың ғүмерен һаҡлап ҡалыу өсөн тырыша.
Фото: социаль селтәрҙән.