Башҡортостан
+25 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Сентября , 13:15

17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...

Бөгөн Стәрлетамаҡтағы ҙур сауҙа үҙәгендә көслө янғын булыуын хәбәр иткәйнек инде. Дүрт кеше һәләк булған, дүрт кеше - дауаханала. Уларҙың береһе, йәп-йәш ҡыҙ, ҡасып ҡотолоу урынына... 

17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...
17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...

Стәрлетамаҡтағы "Ҡояшлы" сауҙа-сервис үҙәгендә икенсе ҡатты ут ялмап алғас, һатыусылар ҙа, һатып алыусылар ҙа ҡотолоу юлын эҙләй башлай. Икмәк ташыусы Данил Исаев үҙенең "ГАЗель" машинаһын бинаға яҡын килтереп, кешеләр уның өҫтөнә баҫҡыс ҡуя. Шул рәүешле тәҙрә аша кәмендә ике ҡатын-ҡыҙҙы ҡотҡаралар.

Ә сауҙа үҙәгендә булған 17 йәшлек ҡыҙ иһә, үҙен уйламайынса, башҡаларҙы ҡотҡарыша - кешеләргә бинанан сығырға ярҙам итә. Һөҙөмтәлә һөрөм менән ағыулана, аяҡ-ҡулын һындыра. Әле уны комаға киткән тип хәбәр итәләр. Табиптар ҡыҙҙың ғүмерен һаҡлап ҡалыу өсөн тырыша.

 

Фото: социаль селтәрҙән.

17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...
17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...
17 йәшлек ҡыҙ башҡаларҙы ҡотҡарыша, ә үҙен һаҡлай алмай...
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика