Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Сентября , 17:45

Һалымығыҙ тураһында мәғлүмәтте берҙәм телефондан белешегеҙ

Башҡортостан Республикаһы һалым түләүселәренә уңайлы булһын өсөн берҙәм күп каналлы телефон эшләй: 8-347-215-10-70 (өҫтәмә һандар - 55-55). Ойошма вәкилдәре һәм граждандар һалым органдары компетенцияһына ҡараған мәсьәләләр буйынса шылтыратып, белгестәрҙең аңлатмаларын ала ала. Аныҡ тема буйынса белгестәр менән бәйләнеш өсөн түбәндәге өҫтәмә номерҙар ҡаралған:

Һалымығыҙ тураһында мәғлүмәтте берҙәм телефондан белешегеҙҺалымығыҙ тураһында мәғлүмәтте берҙәм телефондан белешегеҙ
Һалымығыҙ тураһында мәғлүмәтте берҙәм телефондан белешегеҙ

Башҡортостан Республикаһы һалым түләүселәренә уңайлы булһын өсөн берҙәм күп каналлы телефон эшләй: 8-347-215-10-70 (өҫтәмә һандар - 55-55). Ойошма вәкилдәре һәм граждандар һалым органдары компетенцияһына ҡараған мәсьәләләр буйынса шылтыратып, белгестәрҙең аңлатмаларын ала ала. Аныҡ тема буйынса белгестәр менән бәйләнеш өсөн түбәндәге өҫтәмә номерҙар ҡаралған:

-юридик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу - 021-00;

-физик шәхестәрҙең мөлкәтенә һалым һалыу - 022-00;

- страховка иғәнәләре буйынса иҫәп-хисап - 015-00;

-6 -НДФЛ формаһы буйынса иҫәпләүҙәр - 016-00;

- декларациялар һәм физик шәхестәрҙең һалым ташламалары - 017-00;

 -һалымдарҙың иҫәпләнгән суммаһы һәм иғәнәләр тураһында белдереү - 018-00;

-экспедиция, хаттар буйынса белешмәләр - 012-00.


Рәсәй федераль һалым хеҙмәтенең рәсми сайтының мобиль версияһында һандарҙы автоматик йыйыу функцияһы булдырылған: “Контакттар һәм мөрәжәғәттәр” бүлегендә тейешле өҫтәмә һандарға баҫҡанда шылтыратыу автоматик рәүештә башҡарыласаҡ. Рәсәй федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралығының берҙәм күп каналлы телефоны эш көндәрендә ҡулланыла.

Шулай уҡ һалым темаһы, шул иҫәптән бурысты көйләү, бюджет менән иҫәп-хисап торошо һәм иҫәп-хисап операцияларын туҡтатыу мәсьәләләре буйынса Рәсәй федераль һалым хеҙмәтенең Контакт-үҙәгенә телефон аша мөрәжәғәт итергә мөмкин: 8-800-222-22-22.

Автор:Аклима Гизатуллина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика