Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Сентября , 16:50

Өфө – танылған үҙәк

Бөгөн, 22 сентябрҙә, Рәсәй Президенты Хакимиәтендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2028 йылда Өфөлә үтәсәк Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитына әҙерлек буйынса эш кәңәшмәһендә ҡатнашты.

Өфө – танылған үҙәкӨфө – танылған үҙәк
Өфө – танылған үҙәк

Бөгөн, 22 сентябрҙә, Рәсәй Президенты Хакимиәтендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2028 йылда Өфөлә үтәсәк Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитына әҙерлек буйынса эш кәңәшмәһендә ҡатнашты.

Башҡортостандың баш ҡалаһы танылған конгресс үҙәге булып тора, ул даими рәүештә иң юғары кимәлдәге халыҡ-ара һәм федераль сараларҙы ҡабул итә, тип билдәләне төбәк етәксеһе. 2015 йылда Өфөлә уңышлы уҙғарылған ШОС һәм БРИКС саммиттары йолаларын дауам итеп, республика ҡунаҡхана һәм туристик инфраструктураны нығытты, яңы заманса конгресс майҙансыҡтары булдырҙы һәм күп һанлы ҡунаҡтарҙы лайыҡлы ҡабул итә ала.

Осрашыуҙа ҡатнашыусылар объекттарҙың саммит үткәреүгә әҙерлеген һәм тәү сираттағы сараларҙы тикшерҙе. Кәңәшмә йомғаҡтары буйынса эшсе төркөм ойошторорға һәм бөтә йүнәлештәр буйынса юл картаһын әҙерләргә ҡарар ителде.

Фото: glavarb.ru

 

 

Автор:Гүзәлиә Балтабаева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика