Өфө – танылған үҙәк

Бөгөн, 22 сентябрҙә, Рәсәй Президенты Хакимиәтендә Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров 2028 йылда Өфөлә үтәсәк Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитына әҙерлек буйынса эш кәңәшмәһендә ҡатнашты.
Башҡортостандың баш ҡалаһы танылған конгресс үҙәге булып тора, ул даими рәүештә иң юғары кимәлдәге халыҡ-ара һәм федераль сараларҙы ҡабул итә, тип билдәләне төбәк етәксеһе. 2015 йылда Өфөлә уңышлы уҙғарылған ШОС һәм БРИКС саммиттары йолаларын дауам итеп, республика ҡунаҡхана һәм туристик инфраструктураны нығытты, яңы заманса конгресс майҙансыҡтары булдырҙы һәм күп һанлы ҡунаҡтарҙы лайыҡлы ҡабул итә ала.
Осрашыуҙа ҡатнашыусылар объекттарҙың саммит үткәреүгә әҙерлеген һәм тәү сираттағы сараларҙы тикшерҙе. Кәңәшмә йомғаҡтары буйынса эшсе төркөм ойошторорға һәм бөтә йүнәлештәр буйынса юл картаһын әҙерләргә ҡарар ителде.
Фото: glavarb.ru