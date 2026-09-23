– Радий Фәрит улы, тәүге ярты йыллыҡта Башҡортостандың үҫеш йомғаҡтарын һәм инвестиция сәйәсәтендәге яңы моделдәрҙең мөмкинлектәрен, шул иҫәптән “Алға” махсус иҡтисади зонаһының ҡеүәтен нисек баһалайһығыҙ?
– Иң мөһиме — заман талаптарға ҡарамаҫтан, иҡтисади тотороҡлолоҡто һәм инвестициялар үҫешен һаҡлап ҡала алдыҡ. Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтайға Мөрәжәғәтнамәмдә “Барыһы ла Еңеү хаҡына!” тип, эшебеҙҙең нигеҙен тәшкил итергә тейешле төп фекерҙе билдәләгәйнем. Ә алғы һыҙыҡта уңышҡа иҡтисад тотороҡло булған осраҡта ғына өлгәшә алабыҙ. Тик шунда ғына беҙ фронтты артабан да бөтә кәрәк-яраҡ менән тәьмин итәсәкбеҙ.
Былтыр республикала сәнәғәт етештереүе бер аҙ кәмегәндән һуң, быйыл йәнә үҫеш кисерәбеҙ – тәүге ярты йыл йомғаҡтары буйынса 6,7 процентҡа. Был Рәсәй һәм округ буйынса уртаса күрһәткестәрҙән юғарыраҡ.
Ошо уҡ осорҙа аграрийҙарыбыҙ 85 миллиард һумдан ашыу күләмдә продукция етештерҙе. Беҙ төп аҙыҡ-түлек төрҙәренә төбәк ихтыяжын тулыһынса тиерлек ҡәнәғәтләндерәбеҙ. Быларҙың барыһы ла ҡыуаныслы хәл, әлбиттә.
Инвестиция сәйәсәтенә килгәндә, бизнесҡа ярҙам күрһәтеүҙең ғәмәлдәге алымдары менән генә сикләнеп ҡалмайбыҙ, өр-яңы үҫеш сараларын даими эҙләйбеҙ.
Был йәһәттән Ағиҙел ҡалаһы – яҡшы миҫал. Ике йыл элек беҙ унда йылдам үҫеш биләмәләрендәге кеүек төбәк кимәлендә ярҙам саралары менән үҙенсәлекле өҫтөнлөклө режимды ғәмәлгә индерҙек. Һөҙөмтәлә ике йылда бәләкәй һәм урта эшҡыуарлыҡ субъекттары һаны 1,5 тапҡырға артты, өр-яңы 182 предприятие барлыҡҡа килде.
Был тәжрибәне хәҙер таратасаҡбыҙ. Башҡортостан инвестиция режимы тигән яңы проект буйынса эш алып барабыҙ. Иң элек уны ете муниципалитетта: Ағиҙелдә, Сибайҙа, Баймаҡ, Йылайыр, Нуриман, Салауат һәм Әбйәлил райондарында тормошҡа ашырмаҡсыбыҙ. Шул уҡ ваҡытта ярҙам саралары мөмкин тиклем адреслы буласаҡ. Һәр муниципалитет өсөн уның иҡтисади үҙенсәлектәрен һәм үҫеш нөктәләрен иҫәпкә аласаҡбыҙ. Мәҫәлән, Ағиҙел менән Сибайҙы ижади индустрияны үҫтереү, шулай уҡ ташыу һәм һаҡлау майҙансыҡтары булараҡ ҡарайбыҙ. Баймаҡ һәм Салауат райондарында – ауыл хужалығы продукцияһын, ә Йылайыр һәм Нуриманда ағас эшкәртеүгә, йыһаз етештереүгә һәм туризмға баҫым яһамаҡсыбыҙ.
Әйткәндәй, инвестиция ҡануниәтен яңыртҡандан һуң, дәүләт ярҙамы алыу ысулын ярайһы уҡ ябайлаштырҙыҡ. Был иһә эшҡыуарҙар өсөн етди стимул булды – 2023 йылдың 1 июленән, яңы ҡағиҙәләр ғәмәлгә ингәс, республика бизнес менән 247 инвестиция килешеүе төҙөнө. Ә өҫтөнлөклөләр исемлегендә дөйөм инвестиция күләме 1, 15 триллион һумдан ашыу тәшкил иткән һәм 29,4 меңгә яҡын эш урыны булдырыу ҡаралған йәмғеһе 408 проект иҫәпләнә.
Тағы ла бер мөһим сара – Стратегик башланғыстар агентлығынан Төбәк инвестиция стандарты. Беҙ уны тәүгеләрҙән булып ғәмәлгә индерҙек, һәм беҙҙә стандарттың бөтә элементтары: Инвестиция декларацияһы, Инвестиция комитеты, Үҫеш корпорацияһы, Инвестиция картаһы, Инвестиция ҡағиҙәләре йыйылмаһы, “ЦУР Бизнес” кире элемтә системаһы, инвестицияға бәйле тәҡдимдәр яһау механизмы тулы ҡеүәтенә эшләй. Һөҙөмтәлә беҙ инвестиция-төҙөлөш циклын уртаса 33 процентҡа ҡыҫҡартыуға өлгәштек.
Быларҙың барыһы ла Инвестиция шарттарының милли рейтингында сағылыш таба. Өсөнсө йыл рәттән Башҡортостан, ошо рейтингта өсөнсө урын яулап, Рәсәйҙең иң яҡшы өс төбәге иҫәбенә инә.
Хәҙер “Алға” хаҡында әйтеп китәйем. Ул ике тапҡыр инде Рәсәйҙең иң йылдам үҫкән махсус иҡтисади зонаһы тип танылды, илдәге 39 махсус иҡтисади сәнәғәт-етештереү зонаһы араһында өсөнсө урынды биләй, ә 2025 йыл йомғаҡтары буйынса 95 процент кимәлендә эш һөҙөмтәлелеген күрһәтте.
Бөгөн “Алға”ла 26 резидент иҫәпләнә. Алты предприятие етештереү эшмәкәрлеген башланы ла инде. Шуныһы ҡыҙыҡ: махсус иҡтисади зоналағы бөтә етештереү майҙансыҡтары ла резиденттар тарафынан биләнһә лә, унда яңы производстволар асырға теләгәндәр һаны кәмемәй. Шуға күрә беҙ Өфө районында “Алға” махсус иҡтисади зонаһы сиктәрен йәнә 220 гектарға киңәйтергә ҡарар иттек. Рәсәйҙең Иҡтисади үҫеш министрлығына ғариза ебәрҙек, яҡын арала ыңғай ҡарар көтәбеҙ.
Бер үк ваҡытта әлеге майҙансыҡ мөмкинлектәренең тулыһынса файҙаланылмауын яҡшы аңлайбыҙ. Инфраструктура үҫеүен дауам итә, яңы резиденттар барлыҡҡа килә, өр-яңы проекттар тормошҡа ашырыла, шуға күрә киләсәктә “Алға”ны етдиерәк һөҙөмтәләр көтә, тип ышанам.
– Республика иҡтисади үҫеш өсөн төбәк-ара кимәлдә халыҡ-ара диалог ҡеүәтен нисек файҙалана?
– Әлеге геосәйәси шарттарҙа беҙ тышҡы иҡисади бәйләнештәр йүнәлешен генә түгел, уның асылын да үҙгәрттек. Иғтибарҙы бәйләнештәр күләменән уларҙың сифатына һәм аныҡ һөҙөмтәләренә күсерҙек. Ә был иһә реаль производстволар, эш урындары һәм предприятиеларыбыҙ өсөн яңы баҙарҙар менән үлсәнә.
Бында беҙҙең өсөн ниндәй йүнәлештәр мөһим һуң? Беренсенән – конгресс-күргәҙмә эшмәкәрлеге. Уны беҙ үҫеш катализаторы булараҡ ҡарайбыҙ. Форумдар һәм күргәҙмәләр беҙҙең өсөн – инвесторҙар йәлеп итеү, килешеүҙәргә ҡул ҡуйыу һәм стратегик ҡарарҙар буйынса фекер алышыу өсөн мөһим майҙансыҡ.
Мәҫәлән, быйыл Петербург халыҡ-ара иҡтисади форумында Башҡортостан дөйөм күләме 112 миллиард һумлыҡ 35 килешеү төҙөнө. Уларға ҙур сәнәғәт компаниялары, рәсәй төбәктәре менән ғәмәли һөйләшеүҙәр инә. Мәҫәлән, Өфө турбиналар заводы Танзанияның энергетика гиганты TANESCO менән турбиналар ремонтлау һәм уларҙың территорияһында газ турбиналары ҡорамалдарын йыйыу тураһындағы протоколға ҡул ҡуйҙы.
Һәр төрлө саранан, хатта төбәк күләмендәгеһенән дә, мөмкин ҡәҙәр файҙа алырға тырышабыҙ. Өфөләге Халыҡ-ара бизнес аҙналығы барышында 15 миллиард һумлыҡ 23 килешеү, Сибайҙағы “Урал аръяғы” бөтә Рәсәй инвестиция һабантуйында 30 миллиард һумлыҡ 17 контракт төҙөлдө. Был эште артабан да дауам итәсәкбеҙ.
Икенсенән – экспортҡа булышлыҡ итеү алымдары. Башҡортостанда урындағы етештереүселәрҙе тышҡы баҙарға сығарыу өсөн илдә иң һөҙөмтәле экосистемаларҙың береһен ойошторҙоҡ. Быны федераль кимәлдә лә билдәләйҙәр. Рәсәй Президенты Владими Владимирович Путин менән осрашыуҙа Рәсәй экспорт үҙәгенең генераль директоры Вероника Никишина практикалары яңыртылған Экспорт стандарт 3.0 нигеҙен тәшкил иткән алдынғы ете төбәк иҫәбенә Башҡортостанды ла индерҙе.
2025 йыл йомғаҡтары буйынса беҙҙең Экспортҡа булышыҡ итеү үҙәге илдә дүртенсе урынды яуланы һәм “Экспортер һайлауы” номинацияһында еңеүсе булды. Уның ярҙамында беҙ уникаль проекттарҙы ғәмәлгә индерҙек. Мәҫәлән, белгестәр эшҡыуарҙар эргәһенә барып, экспорт ҡеүәтен асыҡлау йәһәтенән ярҙам итеүгә һәм контрактҡа ҡул ҡуйғанға тиклем булышлыҡ итеүгә ҡоролған “Ашығыс экспорт ярҙамы”. Йәнә “экспорт форсажы” бизнес-акселераторы. Уны тамамлаусыларҙың 40 проценттан ашыуы 25-тән ашыу ил менән экспорт килешеүе төҙөгән. Шул уҡ ваҡытта үҙәк продукцияны ташыуға һәм сертификатлауға сығымдың 75 процентҡа тиклемен үҙ иңенә ала.
Уҙған йылғы һөҙөмтә – 51 миллион долларлыҡ 136 контракт.
Һәм өсөнсөнән. Башҡортостандың Ҡытай. Төркиә, Ҡаҙағстан, Үзбәкстан, Белоруссия һәм Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре кеүек алты илдәге вәкиллеге беҙгә тышҡы баҙарҙа һөҙөмтәле эшләргә ярҙам итә. Уларҙы тышҡы иҡтисади стратегиябыҙ локомотивы тип атарға мөмкин. Былтыр ғына улар ете миллион долларға яҡын тура инвестия йәлеп иткән. Әммә иң ҡиммәтлеһе – тормошҡа ашырылған һәм ысын файҙа килтерә башлаған проекттар.
Мәҫәлән, Белоруссия менән берлектә кластер ойошторҙоҡ һәм “МАЗ” менән Өфө трамвай-троллейбус заводы араһындағы сәнәғәт кооперацияһы нигеҙендә ҡала электр транспорты эшләүҙе яйға һалдыҡ. “Да Дому” белорус тауарҙары сервис үҙәктәре һәм магазиндары асылды.
Төркиә менән төп проекттар – Өфө районындағы йөк күтәреү техникаһы заводы һәм юғары уңыш бирә торған гибрид көнбағыш орлоғо етештереү производствоһы.
Шәкәр иретмәһе өсөн сорго үҫтереүгә һәм “Ғәрәп ауылы” агротуристик башланғысына бәйле проект буйынса Берләшкән Ғәрәп Әмирлектәре менән эш алып барабыҙ.
Үзбәкстан менән, әле әүҙем шөғөлләнгән берлектәге “Бекабад” технопаркын ойоштороуҙан тыш, Апитерапия үҙәген астыҡ. Унда башҡорт бал ҡорттарын файҙаланып дауалайҙар. Киләсәктә ҡунаҡхана комплексын һәм малсылыҡ хужалығын төҙөргә ниәт бар.
Июлдә Омскиҙа үткән Рәсәй һәм Ҡаҙағстан төбәк-ара хеҙмәттәшлек форумында Ишембай “Витязы” менән Ҡаҙағстан партнеры араһында стратегик хеҙмәттәшлек тураһындағы килешеүгә ҡул ҡуйҙыҡ. Ул 2030 йылға тиклем Аҡтүбә ҡалаһында ҡарҙа һәм һаҙлыҡта йөрөй торған “Витязь” техникаһын етештереү буйынса тулы юл картаһын үҙ эсенә ала. Әлегә тиклем Ҡаҙағстанда “Витязь” техникаһы дистрибуцияһы бөтөнләй булмаған. Хәҙер иһә туранан-тура тәьмин итәбеҙ, сервис хеҙмәте күрһәтәбеҙ, белгестәр уҡытабыҙ, узелдар һәм модулдәр ет етештерәбеҙ.
Һәм ниһайәт беҙҙең һуңғы көндәрҙәге ҡаҙанышыбыҙ – Рәсәй менән Тажикстан Дүшәнбелә берлектәге индустриаль парк төҙөү тураһындағы килешеүҙе ратификацияланы. Ә Башҡортостандың Үҫеш корпорацияһы ошо парктың идарасы компанияһы итеп тәғәйенләнде. Был, әлбиттә, ғәйәт ҙур яуаплылыҡ һәм реаль өҫтөнлөк. Резиденттарыбыҙ өсөн һалымды 50 процентҡа кәметеү, таможня пошлиналарынан тулыһынса азат итеү кеүек отошло шарттар барлыҡҡа килә. Майҙансыҡҡа иң элек компетенцияларыбыҙ айырыуса көслө булған тармаҡтарҙы – станоктар эшләүҙе, еңел сәнәғәтте һәм металлургияны индермәксебеҙ.
Әлбиттә, тура авиабәйләнеште үҫтереү ҙә халыҡ-ара бәйләнештәрҙе нығытыуға булышлыҡ итә. Был туристар өсөн дә, бизнесҡа ла бик уңайлы. Халыҡ-ара партнерҙарыбыҙ менән уртаҡ тырышлыҡ һөҙөмтәһендә Өфө аэропортынан хәҙер Үзбәкстанға, Ҡытайға, Ҡаҙағстанға, Тажикстанға, Грузияға, Белоруссияға, Абхазияға һәм башҡа илдәргә юлланырға мөмкн. Тура рейстар ойоштороуға беҙ һәр саҡ ҙур иғтибар бирәбеҙ.
Ябай булмаған шарттарҙа Башҡортостандың позицияарҙы һаҡлап ҡалыу ғына түгел, өр-яңы үҫеш нөктәләре табыуы ҙур әһәмиәткә эйә.
2028 йылда Өфө ҡабул итәсәк Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммиты тышҡы иҡтисади эшмәкәрлегебеҙҙе үҫтереү өсөн өҫтәмә этәргес булыр, тип ышанам.
– Әле республикала махсус хәрби операицяла ҡатнашыусыларға һәм уларҙың ғаиләләренә ниндәй ярҙам саралары бар һәм киләсәктә нимәләр планлаштырыла?
– “БАРЫҺЫ ЛА ЕҢЕҮ ХАҠЫНА!” – был ябай девиз ғына түгел, ә идара итеү командаһының, иҡтисадтың реаль секторының, халыҡтың маҡсаты һәм бөтә эшмәкәрлегебеҙҙең асылы. Коллектив Көнбайышҡа ҡаршы ауыр көрәштә еңеп сығыу өсөн йәмғиәтебеҙҙең берләшеүе, тупланыуы талап ителә.
Республика үҙенең исемле батальондары, “Башҡортостан” мотоуҡсылар полкы, алғы һыҙыҡта Ватаныбыҙ өсөн көрәшкән егеттәрҙең бөтәһе менән дә ғорурлана. Уларҙың һәр береһе – ысын герой. Тыуған ил саҡырыуын ҡабул итеп, уның мәнфәғәттәрен яҡлап сафҡа баҫҡандарҙың барыһына ла рәхмәтлемен. Беҙҙә 16 Рәсәй Геройы бар, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уларҙың туғыҙы был исемгә үлгәндән һуң лайыҡ булды.
Яугирҙәребеҙ һәм тыл эшсәндәре онотолоп ҡалмаһын өсөн Башҡортостан Башлығы ҡарамағында Махсус хәрби операция үткәреү осоронда Башҡортостан халҡының ҡаһарманлыҡ һәм хеҙмәт батырлыҡтары иҫтәлеген мәңгеләштереү мәсьәләләре буйынса комиссия төҙөнөк. Күләмле мәғлүмәтте – документтарҙы, видеояҙмаларҙы, республика телеканалдары сюжеттарын, гәзит репортаждарын – архивҡа, яугирҙәрҙең шәхси әйберҙәрен, трофейҙарҙы музейҙарға тапшырабыҙ. Өфөлә Ватанды һаҡлап һәләк булғандарға ҙур мемориал төҙөйәсәкбеҙ. Тыуған ил өсөн ҡорбан булғандар хаҡында иҫтәлек быуындарҙың хәтерендә мәңге йәшәһен өсөн мөмкин булғандың барыһын да эшләйәсәкбеҙ.
Артабан. Беҙ республикалағы инфраструктура объекттарын пилотһыҙ осоу аппараттарынан һаҡлауҙы көсәйтеү йәһәтенән эште дауам итәбеҙ. БАРС территориаль подразделениеһын ойошторҙоҡ, яугирҙәрҙең статусын тейешле закон менән нығыттыҡ, ярҙам сараларын күҙ уңында тоттоҡ. Шулай уҡ Муса Гәрәев исемендәге пилотһыҙ системалар батальонын төҙөй башланыҡ.
Бөйөк Ватан һуғышы йылдарынан алып йәмғиәтебеҙ бындай берҙәмлекте белмәй ине. Предприятиелар, йәмәғәт ойошмалары, эшҡыуарҙар, табиптар, уҡытыусылар, аграрийҙар, пенсионерҙар, уҡыусылар, ирекмәндәр – һәр кем яугирҙәргә һәм уларҙың ғаиләләренә ярҙам итеүгә үҙ өлөшөн индерә. Кешеләр маскировкалау селтәрҙәре үрә, окоп шәмдәре эшләй, посылка йыя, хат яҙа. Башҡортостан алғы һыҙыҡҡа 180-дән ашыу гуманитар йөк ебәрҙе лә инде.
Республиканың бурысы – махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан һәр яугир һәм уның ғаиләһе яңғыҙ түгеллеген тойһон өсөн мөмкин булғандың барыһын да эшләү.
Башҡортостанда улар өсөн 99 ярҙам сараһы тормошҡа ашырыла. Шуларҙың 55-е – төбәк кимәлендәге саралар. 2026 йылда был маҡсатҡа тиҫтәләрсә миллиард һум аҡса йүнәлтеү ҡаралған.
Сараларҙың төп йыйылмаһы МХО-ла ҡатнашҡандарҙың балаларына ҡағыла. Улар иҫәбенә мәктәптә бушлай туҡланыу, балалар баҡсаларынан тәү сиратта урын биреү, “Алға” картаһы буйынса йәмәғәт транспортында бушлай йөрөү һәм башҡалар инә.
Яугирҙәребеҙ һәм уларҙың ғаилә ағзалары республика шифаханаларында дауаланыу, торлаҡты яраҡлаштырыуҙа, эшкә урынлашыуҙа йәки үҙ эшеңде башлауҙа ярҙам алыу мөмкинлегенә эйә.
Ошо эштә беҙгә “Ватанды һаҡлаусылар” дәүләт фонды, МХО ветерандары ассоциацияһы һәм яугирҙәргә, уларҙың ғаиләләренә булышлыҡ иткән башҡа ойошмалар яҡшы ярҙам күрһәтә.
Әле тормошҡа ашырылғандарҙың барыһы ла – артабанғы эшебеҙҙең нигеҙе. Ярҙам системаһы бер урында туҡталып ҡала алмай, ул кешеләрҙең ихтыяжы менән бергә үҙгәрергә, һығылмалы булырға һәм тормоштағы хәлдәргә яраҡлашырға тейеш.
Беҙҙең төп маҡсат – ярҙамды һәр кемгә еткереү. Һәм беҙ системаны күпме талап ителһә, шул тиклем камиллаштырасаҡбыҙ.
– Туризм тураһында һөйләшәйек әле. Тәжрибәле туристы Башҡортостан гүзәл тәбиғәтенән тыш, тағы ла нимә менән йәлеп итә ала?
– Башҡортостан матур тәбиғәте менән генә дан тотмай. Беҙҙә бай тарихи-мәҙәни мираҫ тупланған, инфраструктура алға киткән, географик хәл отошо, кешеләр ҡунаҡсыл. Тауҙар, далалар, күлдәр бар, йылғаларбыҙ буйлап ағып төшөү Рәсәй халҡында ҙур популярлыҡ яулай. Танылған тау саңғыһы курорттары, шифаханалар бар. Быларҙың барыһы ла – беҙҙең туризм тармағының иҡтисади уңышы өсөн ныҡлы нигеҙ.
Республикала туризмды үҫтереүгә етди иғтибар бирәбеҙ. Һуңғы йылдарҙа тарихи-мәҙәни ерҙәргә бюджеттан ҙур ғына инвестиция йүнәлттек. Был урындар тартыу нөктәһенә әүерелде. Ундайҙар иҫәбенә Шишмә районындағы Турахан кәшәнәһе эргәһендәге буласаҡ Евразия күсмә цивилизациялар музейы биләмәһендәге визит-үҙәк, Салауат районындағы “Салауат ере” тариахи-мемориаль комплексы, Бөрйән районындағы “Шүлгәнташ” тарихи-мәҙәни музей комплексы инә.
Башҡортостанда тау-завод мәҙәниәтенең уникаль ҡомартҡылары – боронғо баҡыр иретеү заводтары һаҡланып ҡалған. Бөгөн был объекттар туристик үҙәк булараҡ тергеҙелә. Беҙ Воскресенск һәм Верхотор ауылдарындағы элекке заводтар биләмәһен төҙөкләндерҙек. Быйыл унда беренсе “Баҡыр” тау-завод цивилизацияһы фестивален үткәрҙек. Сараға 20 меңдән ашыу кеше йыйылды. Сиратта – Белорет районындағы Тирлән заводы. Был майҙансыҡтарҙың барыһына ла яңы һулыш бирәбеҙ, ә туристар тарихҡа ҡағылыу мөмкинлегенә эйә була.
Беҙ халыҡ-ара ойошмалар менән тығыҙ эш итәбеҙ. Үҙенсәлекле ике тәбиғәт биләмәһе – “Янғантау” һәм “Торатау” геопарктары ЮНЕСКО-ның Глобаль геопарктар селтәренә инде. Ә Шүлгәнташ мәмерйәһендәге ҡаяға төшөрөлгән тәүтормош һүрәттәре ЮНЕСКО-ның Бөтә донъя мираҫы исемлегенә индерелде. Ошо рәүешле донъяла танылыу туристарҙы өҫтәмә йәлеп итә.
Башҡортостанда тормош ваҡиғаларға бик бай. Өфөлә генә түгел, һәр ҡалала йәки районда үҙенә генә хас үҙенсәлекле фестиваль йәки форум уҙғарыла. Хәҙер иһә һәр ауылда ошондай уҡ саралар булыуын теләйбеҙ. Бының өсөн һәр муниципалитет үҙенең ваҡиғалар календарын төҙөй.
Әлбиттә, туристарҙы йәлеп итеү ҡеүәһен арттырыу өсөн туристик объекттарға юл һалырға, юл буйы сервисын үҫтерергә кәрәк. Быйыл ғына “Йәйәүле өсөн инфраструктура” милли проекты буйынса 100 километрҙан ашыу туристик юлды ремонтлайбыҙ. Уларға Өфө – Инйәр – Белорет, Стәрлетамаҡ – Белорет – Магнитогорск, Ишембай – Воскресенск – Мәләүез трассалары һәм башҡалар инә.
Тырышлығыбыҙ һөҙөмтә бирә. Былтыр ғына республикаға 2,4 миллиондан ашыу турист килгән. Был элгәре йыл менән сағыштырғанда 8,2 процентҡа күберәк. Ошо күрһәткес буйынса Башҡортостан Волга буйы федераль округында – өсөнсө, Рәсәйҙә 13-сө урынды биләй. Беҙҙең бурыс – туристар һанын йылына кәмендә өс миллионға тиклем арттырыу.
– Республикала киләһе йылдарға газ үткәреү һәм автотранспортты метанға күсереү буйынса нимәләр күҙаллана?
– Башҡортостан газ менән тәьмин итеүҙе һәм газ үткәреүҙе үҫтереү программаһын тормошҡа ашырыуҙы дауам итә. Беҙ был программаны “Газпром” идараһы рәйесе Алексей Борисович Миллер менән бергә раҫлағайныҡ. 2021 йылдан 25 райондағы 107 ауылға газ килде. Һөҙөмтәлә һигеҙ меңдән ашыу йортҡа газ үткәреү мөмкинлеген бирҙек, шуларҙың 4,5 меңгә яҡынын газ менән тәьмин иттек тә инде. быйыл 1 ғинуарға Башҡортостанда газ үткәреү кимәле 87,6 процент тәшкил итте.
Беҙ Президентыбыҙ Владимир Владимирович Путин башланғысы менән ғәмәлгә индерелгән газды бушлай ер участкаһына тиклем еткереү программаһын тормошҡа ашырыу буйынса ла илдең ҙур төбәктәре араһында беренсе урынды биләйбеҙ. Уға ярашлы газ элегерәк үткәрелгән биләмәләрҙә 75 мең йортҡа “зәңгәр яғыулыҡ” килгән.
Халыҡтың ҡайһы бер льготалы категорияларына республика газ үткәреүгә сертификат бирә. Бөйөк Ватан һуғышы ветерандары, хәрби хәрәкәттәр инвалидтары, аҙ тәьмин ителгән инвалидтар, инвалид бала тәрбиәләгән ғаиләләр, аҙ тәьмин ителгән ишле ғаиләләр, шулай уҡ махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары был ярҙам сараһынан файҙалана ала. Республика сертификаттары ярҙамында 12 меңгә яҡын йорт газ менән тәьмин ителде.
Газ-мотор яғыулығы баҙарын үҫтереүгә килгәндә, Башҡортостан был йәһәттән дә – Рәсәйҙә алдынғылар иҫәбендә. Беҙ яғыулыҡ ҡойоу станциялары селтәрен планға ярашлы киңәйтәбеҙ – улар беҙҙә 72. Өс мең самаһы машина, шул иҫәптән 532 автобус, метанда эшләй. Ғәҙәти АЗС-тарҙа ҡыйынлыҡтар тыуғас, газ-мотор яғыулығында йөрөгән машина хужалары уның өҫтөнлөктәрен тулыһынса баһаланы.
Әлбиттә, әлегә был ғына етмәй. Минеңсә, иң мөһиме – компанияларҙы эҙмә-эҙлекле һәм ныҡышмалы ҡыҙыҡһындырыу. Беҙҙең бурыс – йәмәғәт транспортын, төҙөлөш һәм коммуналь техниканы газ-мотор яғыулығына күсереү. Иҡтисади һәм экология күҙлегенән был һис шикһеҙ файҙалы буласаҡ. Шуға күрә ошо эште дауам итәсәкбеҙ.
– Башҡортостан йәнә Милли спорт премияһын яуланы. Республика спорт экосистемаһының һөҙөмтәлелеген нисек баһалар инегеҙ?
– Башҡортостанда физик культураға һәм спортҡа ярҙамдың һөҙөмтәле системаһын ойошторҙоҡ. Һәм был һөҙөмтә бирә – республикалағы 2,4 миллион кеше спорт менән даими шөғөлләнә.
Спорт объекттары төҙөү йылдамлығы һәм күләме буйынса Башҡортостан – илдә алдынғылар иҫәбендә. Һуңғы биш йылда ҙур комплекстарҙан алып спорт майҙансыҡтарына тиклем 1400-ҙән ашыу яңы ҡоролманы сафҡа индерҙек. Өфөлә Өҫтәл теннисы үҙәген һәм Теннис академияһы менән Бокс прогресы үҙәген төҙөүҙе дауам итәбеҙ. Планда – ишкәкле слалом комплексының икенсе сираты һәм еңел атлетика манежы.
2022 йылдан спорт инфраструктураһын капиталь ремонтлау программаһын тормошҡа ашырабыҙ – ошо ваҡыт эсендә 40 объект тәртипкә килтерелде.
Әгәр физкультура-һауыҡтырыу комплекстары һәм спорт майҙансыҡтары күмәк спорт өсөн тәғәйенләнһә, беҙ төҙөгән махсус объекттар аныҡ дисциплиналар өсөн ҡулайлаштырыла һәм юғары класлы спортсылар әҙерләүҙе тәьмин итергә тейеш.
Мәҫәлән, Гимнастика үҙәге нигеҙендә республикала ныҡлы база, талантлы йәштәр һәм тренерҙар барлыҡҡа килде, ир-егеттәрҙең спорт гимнастикаһын тергеҙҙек. Быйыл спортсыларыбыҙ халыҡ-ара чемпионаттарҙа лайыҡлы сығыш яһаны.
Бында миҫалдар бик күп. Алһыу Миназова Рәсәй ишкәкле слаломы тарихында тәүге тапҡыр Австралияла үткән донъя чемпионатында көмөш миҙал яуланы. Фехтование буйынса донъя кубогы этабында Егор Баранников карьераһында беренсе тапҡыр шәхси ярыштарҙа көмөш миҙалға лайыҡ булды.
Спорт ҡоролмаларының бараһына ла ихтыяж булыуы мөһим. Фехтование үҙәгендә һәм Ишкәкле слалом өсөн ҡоролмалар комплексында беҙ тәүге тапҡыр ил чемпионатын һәм беренселеген ҡабул иттек. Уларҙа шулай уҡ иң көслө спортсылар араһында Рәсәй халыҡтары спартакиадаһы үткәрелде. Көрәш һарайында самбонан алып боксҡа тиклем байтаҡ абруйлы турнирҙар уҙғарыла, “Динамо-Урал” волейбол командаһы ла бында шөғөлләнә, ә күптән түгел ул волейбол буйынса халыҡ-ара матч осрашыуҙары серияһын – Рәсәй йыйылма командаһының донъя аренаһына ҡайтыуы иғлан ителгәндән һуң команданың тәүге ҙур уйындарын ҡабул итте.
Башҡортостандың ярыштар үткәреү майҙансығына әүерелеүе бик шәп. Улар спорсыларыбыҙға Олимпиадаға, донъя һәм Европа чемпионаттарына юл аса. Беҙ Рәсәй спортының халыҡ-ара турнирҙарға триумф менән әйләнеп ҡайтыуын күрәбеҙ. Башҡортостан йәштәре лә еңеүгә өлөш индерә. Был ҡыуандыра, әлбиттә. Сөнки юғары ҡаҙаныштар спорты донъяның иң көслө атлеттары менән ярышһыҙ йәшәй алмай.
Ә олимпия чемпиондарын һәм призерҙарын, халыҡ-ара беренселектәрҙә еңеүселәрҙе, Рәсәй һәм донъя спорты легендаларын күреп, залдарға, секцияларға, спорт майҙансыҡтарына киләсәктә пьедесталға күтәрелеү теләге менән малайҙар һәм ҡыҙҙар килә.
Беҙ заман ысынбарлығының үҙенсәлекле йүнәлешен тәшкил иткән адаптив спортты ла системалы үҫтерәбеҙ. МХО ветерандарын физкультура һәм спорт менән шөғөлләнеүгә йәлеп итеү өсөн “Батырлыҡ” проектын тормошҡа ашырабыҙ. Әйләнеп ҡайтҡандарҙан һәм әлеге хәрбиҙәрҙән торған, ярыштарҙа әүҙем ҡатнашҡан тотош спорт командаһы бар. “Кировсы” клубы нигеҙендә “Булат” тигән следж-хоккей командаһы төҙөлгән.
Спорт өсөн кадрҙар әҙерләүгә лә өҫтөнлөк бирәбеҙ. “Ауыл тренеры” һәм “Ҡала тренеры” республика программалыр буйынса 230 тренер-уҡытыусы ярҙам алды. Беҙҙең уникаль тәжрибә “Ауыл табибы” федераль программаһын ғәмәлгә индереүгә нигеҙ булды.
Был тырышлыҡтарҙың барыһы ла бер ябай маҡсатҡа – республика халҡы спорт менән шөғөлләнһен, сәләмәт тормошто һайлаһын өсөн шарттар һәм мөмкинлектәр тыуҙырыуға йүнәлтелә.
– Йәштәр тормошон йәнтөйәге менән бәйләһен өсөн Башҡортостанда ниндәй эштәр башҡарыла?
– Башҡортостан – Рәсәйҙең йәштәр иң күп булған төбәктәренең береһе. Беҙҙә 14 йәштән 35 йәшкә тиклем бер миллиондан ашыу кеше йәшәй. Күп йәһәттән тап улар Көнбайыш беҙгә ҡаршы алып барған агрессив мәғлүмәт һуғышының, тарихи хаҡиҡәтте боҙоп күрһәтеүгә, Рәсәй халҡы быуындары өсөн традицион ҡиммәттәрҙе ҡыйратыуға йүнәлтелгән һуғыштың маҡсаты булып тора. Шуға күрә бындай шарттарҙа йәштәр менән системалы эш алып барыу айырыуса ҙур әһәмиәткә эйә.
Республикала был йүнәлеш менән 1,5 мең йәштәр учреждениеһы хеҙмәткәре шөғөлләнә. Битараф ҡала алмаған, үҙ эше өсөн янып-көйгән был кешеләргә ярҙам итергә һәм дәртләндерергә кәрәк. Һәм Башҡортостанда һөнәри байрам – Йәштәр сәйәсәте өлкәһе хеҙмәткәре көнөн булдырыу – республика һәм ил киләсәгенә уларҙың тос өлөш индереүен таныу ул.
Былтырғы йомғаҡтар буйынса йәштәр сәйәсәтен тормошҡа ашырыу һөҙөмтәлелеге йәһәтенән Башҡортостан тәүге тапҡыр Рәсәйҙең алдынғы өс төбәге иҫәбенә инде.
Эшебеҙҙә беҙ төрлө йәштәр мөхиттәре, хатта формаль булмаған берләшмәләр менән үҙ-ара системалы бәйләнеш булдырырға тырышабыҙ. Бының өсөн йәштәрҙең төрлө сегменттары – эшҡыуарҙар, ғалимдар, спортсылар, ирекмәндәр, студенттар, уҡыусылар һәм башҡалар өсөн төрлө тематик саралар үткәрәбеҙ. Уларҙың программалары ҙур белем биреү-ағартыу мәсьәләләрен үҙ эсенә ала. Йәштәр федераль һәм төбәк эксперттарынан яңы белем ала, ә киләсәктә үҙҙеренең карьера йүнәлешен, шул иҫәптән профессиональ йәштәр берләшмәләре ярҙамында, күҙаллай аласаҡ.
Республика етәкселеге менән осрашыуҙар ошондай ваҡиғаларҙың мөһим өлөшөн тәшкил итә. Йәштәр эргәһенә һәр саҡ шатланып киләм – аралашырға, һорауҙарына яуап бирергә, Башҡортостандың үҫеше, республикала йәшәргә һәм эшләргә ҡалһалар, ниндәй мөмкинлектәр асылыуы тураһында һөйләргә, ә ҙур федераль вуздарҙа уҡырға ҡарар иткәндәргә уларҙы һәр саҡ үҙебеҙҙә көтәбеҙ, тип әйтергә. Был бик мөһим, сөнки бер ни тиклем ваҡыттан һуң Башҡортостандың үҫеш йүнәлешен тап ошо йәштәр билдәләйәсәк.
– Башҡортостан ижади иҡтисадды әүҙем хуплай. “Рәсәйҙең ижади аҙналығы – Евразия” форумын ҡасан үткәреү күҙаллана һәм төбәк ниндәй тәжрибә менән уртаҡлаша ала?
– Президент алдыбыҙға 2030 йылға тулайым төбәк продуктында ижади индустрия өлөшө алты процент тәшкил итергә тейеш тигән бурыс ҡуйҙы. Беҙҙә был күрһәткес ике проценттан бер аҙ ғына юғарыраҡ, тимәк, алда эш күп.
Ғөмүмән, Башҡортостан талантлы кешеләргә бик бай. Улар республикабыҙ һәм Рәсәй халҡын һоҡландыра ла, ҡыуандыра ла, халыҡ-ара абруйға эйә. Улар – музыка, IT-продукттар ижад итеүселәр, кино һәм анимация төшөрөүселәр, урбанистика өлкәһендәге проекттарҙы төҙөүселәр, һөнәрселәр, рестораторҙар, рәссамдар һәм архитекторҙар. Ғорурланырлыҡ ҡаҙаныштарыбыҙ ҙа, шәхестәрбеҙ ҙә бар.
Шул уҡ ваҡытта килем килтерһен һәм иҡтисадты үҫтереүгә булышлыҡ итһен өсөн уларҙың интеллектуаль ижади продуктын коммерциялаштырыу ҙа мөһим. Һәм дәүләттең бурысы – уларға был йәһәттән ярҙам күрһәтеү. Шуға күрә беҙ ошо йүнәлештә системалы эш итергә булдыҡ.
Башҡортостанда ижади индустриялар өлкәһендә туғыҙ меңдән ашыу бизнес субъекты эшләй. Реклама һәм PR, программа тәьминәте, гастрономия, арт-индустрия һәм дизайн айырыуса әүҙем үҫә.
Тәү сиратта беҙ ойоштороу мәсьәләләрен хәл иттек, тейешле хоҡуҡи нигеҙ һалдыҡ, закон ҡабул иттек, һөнәри байрам һәм тейешле гранттар булдырҙыҡ. Беҙҙә Ижади индустрияларҙы үҫтереү советы эшләй, “Ижади индустриялар сәғәте” тәртибендәге кәңәшмәләрҙе даими үткәрәм. Былтыр тәүге тапҡыр профилле төбәк премияһы еңеүселәрен бүләкләнек.
Республика Стратегик башланғыстар агентлығы тарафынан төҙөлгән Ижади индустрияларҙы үҫтереүҙең төбәк стандартын тормошҡа ашырыуға ҡушылды. Муниципаль үҙенсәлектәрҙе иҫәпкә алып, стандарттың айырым элементтарын ғәмәлгә индереү буйынса ете пилот биләмәһе билдәләнде – улар Өфө, Стәрлетамаҡ, Сибай, Ағиҙел, Белорет, Бөрө һәм Шишмә райондары. Инициатива тәртибендә уларға Миәкә районы, Нефтекама һәм Октябрьский ҡалалары ҡушылды.
Быларҙың барыһы ла, һис шикһеҙ, һөҙөмтә бирә. Беҙ тармаҡ вәкилдәренең әүҙемлеген һәм халыҡтың ҡыҙыҡһыныуын күрәбеҙ. Башҡортостан Рәсәй милли премияһы йомғаҡтары буйынса ижади төбәктәр араһында алдынғы өс төбәк иҫәбенә инде.
Һеҙ телгә алған “Рәсәйҙең ижади аҙналығы – Евразия” форумын Өфөлә октябрҙә ойошторорға ниәтләйбеҙ. Билдәле бер йомғаҡ яһап, ижади берләшмәбеҙгә тағы ла ниндәй ярҙам күрһәтә алыуыбыҙ тураһында фекер алышырбыҙ.
Әйтергә кәрәк: интеллектуаль продуктты ижад итеүселәр күп йәһәттән ҡиммәттәр йүнәлешен, тәртип нигеҙҙәрен билдәләй. Шуға күрә улар эшмәкәрлегенең шулай уҡ ҡиммәттәргә таяныуы ла ҙур әһәмиәткә эйә. Беҙ һәр саҡ ошонан сығып эш итәбеҙ. Эйе, ижади продуктты коммерциялаштырырға мөмкин, тик ул халҡыбыҙ мәнфәғәттәренә яуап бирергә тейеш. Һәм быны ижади берләшмә менән килешеп тормошҡа ашырырға кәрәк.