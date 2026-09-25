Башҡортостан
+15 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
25 Сентября , 18:00

Популяр йырсы бәпәй тапҡанмы?

Артист шым ғына өсөнсө балаһын тапҡан икән, тине халыҡ, уның сабый күтәреп төшкән фотоһүрәтен күргәс...

Популяр йырсы бәпәй тапҡанмы?Популяр йырсы бәпәй тапҡанмы?
Популяр йырсы бәпәй тапҡанмы?

Башҡортостанда һәм Татарстанда популяр йырсы Илмира Нәғимова социаль селтәрҙә бала табыу йортонан сыҡҡанда төшөрөлгән фотоһүрәттәр баҫтырған. Уның сабый күтәреп төшкән фотоһүрәтен күргәс, артист шым ғына өсөнсө балаһын тапҡан икән, тип уйланы халыҡ. 

Ә йырсы шатлыҡлы яңылығы менән уртаҡлашҡан: һеңлеһе Гөлназ малай тапҡан.

Бынан алда йырсы Гөлназдың Мәккәгә барғандан һуң ысын мөғжизә менән йөккә уҙыуын һөйләгән. Артист йөрәге сирле һеңлеһе бәпәйен үҙе таба алыуы өсөн доғалар ҡылыуын белдергән.

Бына шулай: Илмира Нәғимова инәй булған икән. Бәпес имен-һау үҫһен!

 

Сығанаҡ: "Электрогазета"

Фото: И. Нәғимованың шәхси архивынан.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика