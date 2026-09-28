Башҡортостан
+7 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
27 Сентября , 21:00

Халыҡ табиптарына, имселәргә ҡарата тыйыу көсәйә

Беҙ бөтәбеҙҙең дә өшкөрөүселәргә, быуын ултыртыусыларға, йәғни им-томсоларға барғаныбыҙ бар. Хәҙер күбеһенә йөрөп булмаҫмы икән...

Халыҡ табиптарына, имселәргә ҡарата тыйыу көсәйәХалыҡ табиптарына, имселәргә ҡарата тыйыу көсәйә
Халыҡ табиптарына, имселәргә ҡарата тыйыу көсәйә

Хәҙер республика Һаулыҡ һаҡлау министрлығы биргән рөхсәтһеҙ халыҡ медицинаһы менән шөғөлләнергә ярамай. Рәсәйҙең башҡа төбәктәрендә бирелгән лицензиялар ғәмәлдә булмаясаҡ.

Яңыртылған талаптарға ярашлы, белгестәргә министрлыҡ бланкыһында рәсми рөхсәт алырға кәрәк. Документта ҡулланырға рөхсәт ителгән аныҡ дауалау ысулдары күрһәтеләсәк.

Рөхсәт алыу өсөн квалификацияны раҫлау, уҡыу тураһында документтарҙы күрһәтеү, шулай уҡ пациенттарҙы ҡабул итеү өсөн йыһазландырылған бүлмә булдырыу талап ителә.

Бынан тыш, төбәктә Легаль халыҡ дауалаусыларының асыҡ реестры булдырыласаҡ. Ул Һаулыҡ һаҡлау министрлығы сайтында барлыҡҡа киләсәк.

 

Автор фотоһы.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика