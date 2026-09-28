Башҡортостан
+21 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
28 Сентября , 13:00

Йылытыу миҙгеле ҡасан башланыр?

Быйыл ҡыш һалҡын булыр тип көтөлә. 

Йылытыу миҙгеле ҡасан башланыр?Йылытыу миҙгеле ҡасан башланыр?
Йылытыу миҙгеле ҡасан башланыр?

Сентябрь айы йылы көндәре менән ҡыуандырыуын дауам итһә лә, оҙаҡламай көҙ тулы кимәлдә үҙ көсөнә инәсәк. Был Башҡортостанда йылытыу миҙгелен башлар өсөн сәбәп. Синоптиктар әйтеүенсә, октябрь башынан республикала һиҙелерлек һыуытыу көтөлә. Кисә Хөкүмәттең аҙналыҡ кәңәшмәһендә торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министры Ирина Голованова йылытыу миҙгеленә әҙерлек тураһында һөйләне.

Ведомство 1 октябрҙән йылыны социаль объекттарға, ә 6 октябрҙән күп фатирлы йорттарға тоташтырырға тәҡдим итә. Күҙаллауҙар буйынса, тап шул көндәрҙә уртаса тәүлек температураһы +8 градус кимәлендә урынлашасаҡ.

– Республиканың бөтә муниципалитеттары ла әҙерлек паспорттарын эшләне, – тине министр.

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров быйылғы ҡыш буйынса фараздар бармы тип һораны. Яҡынса асыҡланыуынса, быйыл ҡыш алдағыларына ҡарағанда һалҡыныраҡ көтөлә.

– Бынан тыш, алдағы ҡыш хәүефһеҙлекте тәьмин итеү йәһәтенән дә ҡатмарлыраҡ буласаҡ. Кешеләргә йылыны ваҡытында бирегеҙ, — тине Радий Хәбиров.

Торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, бөгөнгө көнгә республиканың төньяғында – Балаҡатай, Краснокама, Мәсетле, Тәтешле, Салауат, Ҡариҙел райондары, шулай уҡ Саҡмағош райондары йылы бирә башлаған. Уларҙа 59 социаль объект йылытыуға тоташтырылған.

Фото: Башҡортостан Башлығы сайты. 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика