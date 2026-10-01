Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
1 Октября , 13:45

Коммуналь хеҙмәтттәр ҡыйбатланһа - судҡа мөрәжәғәт итергә

Күптән түгел мөһим ваҡиға барлыҡҡа килде: Юғары суд рәйесе Игорь Краснов, үҙенең судьялыҡ вәкәләттәрен ҡулланып, шәхси йорттары өсөн коммуналь хеҙмәттәр буйынса ҙур бурысы барлыҡҡа килгән күп балалы ғаиләнең ялыуын шәхсән өйрәнде.  

Добавить в предпочтительные источники Google
Коммуналь хеҙмәтттәр ҡыйбатланһа - судҡа мөрәжәғәт итергәКоммуналь хеҙмәтттәр ҡыйбатланһа - судҡа мөрәжәғәт итергә
Коммуналь хеҙмәтттәр ҡыйбатланһа - судҡа мөрәжәғәт итергә

Быйылғы 1 октябрҙән Рәсәй Федерацияһы Юғары судының ҡайһы бер хоҡуҡи позициялары айырыуса көнүҙәк булып китте. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, октябрҙә торлаҡ-коммуналь хеҙмәттәр өсөн тарифтар артты. Шуға күрә ҡулланыусының хоҡуҡи юлдар менән был түләүҙәрҙе кәметеүгә нисек өлгәшә алыуын иҫтә тотоу мөһим.

Мәҫәлән, һыу етерлек дәрәжәлә ҡайнар булмаһа, граждандар уны ҡайтанан иҫәпләүҙе талап итергә хоҡуҡлы. Шулай уҡ розеткаларҙа ток көсө түбән булғанда, һыу биреүҙә өҙөклөктәр, батареяларҙа йылылыҡ етмәүе, йорт идарасыларының насар эшләүе осрағында ла коммуналь хеҙмәт күрһәтеүселәрҙән компенсация талап итергә мөмкин. Рәсәй Федерацияһы Юғары суды пленумы бынан бер нисә йыл элек үк махсус ҡарарҙа ентекле аңлатмалар биргәйне.

Ә күптән түгел мөһим ваҡиға барлыҡҡа килде: Юғары суд рәйесе Игорь Краснов, үҙенең судьялыҡ вәкәләттәрен ҡулланып, шәхси йорттары өсөн коммуналь хеҙмәттәр буйынса ҙур бурысы барлыҡҡа килгән күп балалы ғаиләнең ялыуын шәхсән өйрәнде. Мәҫәлән, йылылыҡ менән тәьмин итеүселәрҙең иҫәпләүенсә, ғаилә хатта гараж һәм подвалды йылытҡан өсөн дә түләргә тейеш булған, ә унда йылылыҡ системаһы бөтөнләй юҡ.

Рәсәй Федерацияһы Юғары судының Граждандар эштәре буйынса суд коллегияһы күп балалы ғаиләнең хоҡуҡтарын тергеҙҙе. Батареялары ла булмаған подвалдағы йылылыҡ өсөн бер кем дә түләргә тейеш түгел.

Әгәр торлаҡ-коммуналь хеҙмәттәр өсөн иҫәптәр арттырып күрһәтелһә, тәүҙә йорт идарасыларына мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әгәр баш тартһалар — судҡа барырға.
Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика