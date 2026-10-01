Коммуналь хеҙмәтттәр ҡыйбатланһа - судҡа мөрәжәғәт итергә

Быйылғы 1 октябрҙән Рәсәй Федерацияһы Юғары судының ҡайһы бер хоҡуҡи позициялары айырыуса көнүҙәк булып китте. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, октябрҙә торлаҡ-коммуналь хеҙмәттәр өсөн тарифтар артты. Шуға күрә ҡулланыусының хоҡуҡи юлдар менән был түләүҙәрҙе кәметеүгә нисек өлгәшә алыуын иҫтә тотоу мөһим.
Мәҫәлән, һыу етерлек дәрәжәлә ҡайнар булмаһа, граждандар уны ҡайтанан иҫәпләүҙе талап итергә хоҡуҡлы. Шулай уҡ розеткаларҙа ток көсө түбән булғанда, һыу биреүҙә өҙөклөктәр, батареяларҙа йылылыҡ етмәүе, йорт идарасыларының насар эшләүе осрағында ла коммуналь хеҙмәт күрһәтеүселәрҙән компенсация талап итергә мөмкин. Рәсәй Федерацияһы Юғары суды пленумы бынан бер нисә йыл элек үк махсус ҡарарҙа ентекле аңлатмалар биргәйне.
Ә күптән түгел мөһим ваҡиға барлыҡҡа килде: Юғары суд рәйесе Игорь Краснов, үҙенең судьялыҡ вәкәләттәрен ҡулланып, шәхси йорттары өсөн коммуналь хеҙмәттәр буйынса ҙур бурысы барлыҡҡа килгән күп балалы ғаиләнең ялыуын шәхсән өйрәнде. Мәҫәлән, йылылыҡ менән тәьмин итеүселәрҙең иҫәпләүенсә, ғаилә хатта гараж һәм подвалды йылытҡан өсөн дә түләргә тейеш булған, ә унда йылылыҡ системаһы бөтөнләй юҡ.
Рәсәй Федерацияһы Юғары судының Граждандар эштәре буйынса суд коллегияһы күп балалы ғаиләнең хоҡуҡтарын тергеҙҙе. Батареялары ла булмаған подвалдағы йылылыҡ өсөн бер кем дә түләргә тейеш түгел.
Әгәр торлаҡ-коммуналь хеҙмәттәр өсөн иҫәптәр арттырып күрһәтелһә, тәүҙә йорт идарасыларына мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әгәр баш тартһалар — судҡа барырға.
Фото: нейроселтәрҙән.