Йомортҡаны нисә минут бешерергә?

“Йомортҡаны кем дә бешерә инде, уның ни ҡатмарлығы?” тиһәгеҙ ҙә, нескәлектәрен белеп ҡуйыу һеҙгә зыян итмәҫ. Уны бешеү ваҡыты һыу ҡайнап сыҡҡандан алып иҫәпләнә.
3-4 минут ҡына ҡайнатһағыҙ, һарыһы шыйыҡ булып ҡаласаҡ, ағы бешер-бешмәҫ булыр.
5-6 минут бешергән осраҡта – ағы бешеп өлгөрөр, һарыһы ярым шыйыҡ буласаҡ.
8-10 минут дауамында ҡайнатҡанда – йомортҡаның ағы ла, һарыһы ла ҡаты итеп бешеп сыға.
Йомортҡаны саманан тыш оҙаҡ бешереү ҙә кәңәш ителмәй. Юҡһа уның файҙалы үҙенсәлектәре кәмей.
Автор фотоһы.