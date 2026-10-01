Башҡортостан
+13 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
1 Октября , 15:35

Йомортҡаны нисә минут бешерергә?

Ябай эш һымаҡ булһа ла, үҙенең сере бар икән.

Добавить в предпочтительные источники Google
Йомортҡаны нисә минут бешерергә?Йомортҡаны нисә минут бешерергә?
Йомортҡаны нисә минут бешерергә?

“Йомортҡаны кем дә бешерә инде, уның ни ҡатмарлығы?” тиһәгеҙ ҙә, нескәлектәрен белеп ҡуйыу һеҙгә зыян итмәҫ. Уны бешеү ваҡыты һыу ҡайнап сыҡҡандан алып иҫәпләнә.

3-4 минут ҡына ҡайнатһағыҙ, һарыһы шыйыҡ булып ҡаласаҡ, ағы бешер-бешмәҫ булыр.

5-6 минут бешергән осраҡта – ағы бешеп өлгөрөр, һарыһы ярым шыйыҡ буласаҡ.

8-10 минут дауамында ҡайнатҡанда – йомортҡаның ағы ла, һарыһы ла ҡаты итеп бешеп сыға.

Йомортҡаны саманан тыш оҙаҡ бешереү ҙә кәңәш ителмәй. Юҡһа уның файҙалы үҙенсәлектәре кәмей.

Автор фотоһы.

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика