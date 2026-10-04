Башҡортостан
+3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
4 Октября , 01:30

Яғыулыҡты тимер канистрға ҡойорға мөмкин

Тик шарттары бар. Быяла һауыт ярамай, ә пластикка килгәндә... 

Добавить в предпочтительные источники Google
Яғыулыҡты тимер канистрға ҡойорға мөмкинЯғыулыҡты тимер канистрға ҡойорға мөмкин
Яғыулыҡты тимер канистрға ҡойорға мөмкин

Башҡортостандың автозаправка станцияларында канистрҙарға яғыулыҡ тултырыу тыйылмай. Был хаҡта "Роспотребнадзор"ҙың республика идаралығының UTV телеканалы һорауына биргән яуабында әйтелә. Ведомство АЗС-тарҙың техник эксплуатацияһын көйләүсе ГОСТ Р 58404-2019 милли стандартына һылтанма яһай.

Документҡа ярашлы, яғыулыҡты быяла һауыттарға ҡойоу тыйыла. Пластик һауыттарға килгәндә, уларҙа етештереүсенең нефть продукттарын һаҡлау өсөн яраҡлы булыуы тураһында маркировкаһы булырға тейеш.

Тағы бер талап — канистрҙың күләме яғыулыҡ таратыу колонкаһы биргән минималь дозанан артығыраҡ булырға тейеш. Был минимум етештереүсенең эксплуатация-техник документацияһында яҙылған.

Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ: йәй Башҡортостанда яғыулыҡ көрсөгө билдәләре күренгәс, заправкалау станциялары бензинды һәм дизель яғыулығын канистрҙарға һатыуҙан туҡтағайны. Шул уҡ ваҡытта күләм буйынса сикләүҙәр ҙә индерелгәйне. Әкренләп был сикләүҙәр бөтөрөлдө.
Фото: нейроселтәрҙән.

Автор:Рәшит Кәлимуллин
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика