Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
7 Октября , 10:30

“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?

Баҡтиһәң, ул ябай ғына егет түгел икән... 

Добавить в предпочтительные источники Google
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?

AY YOLA төркөмө солисы Адель Шәйхетдинованың  Алексей Хәйеровҡа кейәүгә сығыуы тураһында хәбәр иткәйнек. Моңло тауышлы, матур йырсы ҡыҙҙың йөрәген яулаусы кем һуң ул?

Алексей Хәйеров – 32 йәшлек эшҡыуар Һәм спортсы. Уның да үҙ мөхитендә билдәле һәм төрлө яҡлы шәхес булыуы асыҡланған. Эшҡыуарлыҡ һәм спорт менән шөғөлләнеүҙән тыш, Алексей – сәйәхәтсе, блогер, гедонист. Йәш кешенең социаль селтәрҙәге сәхифәһендә "Ғаилә, спорт һәм бизнес" тигән өҫтөнлөктәр билдәләнгән. Уның яратҡан фразаһы: “Һиңә күңелһеҙ түгел, һин – күңелһеҙ”.

Алексей 1994 йылдың 11 апрелендә Өфөлә тыуған. Уның ата-әсәһе мәҙәниәт һәм сәнғәт өлкәһе менән бәйле түгел. Әсәһе профессиональ рәүештә спорт менән мауыға, йыш ҡына улы менән бергә «ғаилә командаһы сараларында» ҡатнаша. Алексей Хәйеров ӨДНТУ-ны тамамлаған. Үҙе уҡыған технология факультетының спорт ойоштороусыһы булған. Артабан Нефть-газ бизнесы институтының магистратураһында белем алған. «Башнефть» компанияһында эшләй, «Роснефть» компанияһының ҡышҡы һәм йәйге спартакиадаһында сығыш яһай, «Һөнәре буйынса иң яҡшыһы» һәм «Беҙ йондоҙҙарҙы ҡабыҙабыҙ» конкурстарында ҡатнаша. Шулай уҡ ул спорт сараларын алып барыусы сифатында йәлеп ителә, Өфө халыҡ-ара марафонында ҡатнаша.

Посттарына ҡарағанда, Алексейҙың Краснодар крайында туризм һәм спорт менән бәйле үҙ бизнесы бар. Ул үҙ эшен ситтән алып бара, был төрлө илдәр буйлап сәйәхәт итергә һәм экстремаль спорт төрҙәре менән шөғөлләнергә мөмкинлек бирә.

Адель социаль селтәрҙә Һөйләүенсә, улар Алексей менән ресторанда танышҡан. Адель гастролдәрҙә булған сағында егет һөйгәнен күреү өсөн төрлө ҡалаларға килә, ә һуңынан тыуған ҡалаһына ҡайта. Социаль селтәрҙәрҙә үҙенең ҡайтыуын ул республикала популяр булған “Өйҙә эшләү – бәхет!» тигән һүҙҙәр менән билдәләй.

Матур пар, мөнәсәбәттәрен ЗАГС-та теркәгәндән һуң, ял итергә юлланған. Туй әлегә булмаған, әйтеүҙәренсә, тантананы киләһе йылда ойоштороу планлаштырыла.

Сығанаҡ: "Башинформ" агентлығы https://www.bashinform.ru/news/culture/2026-10-06/za-kogo-vyshla-zamuzh-solistka-gruppy-ay-yola-4668837

Фотолар Алексея Хәйеровтың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән. (vk.ru/hairov11)

 

 

“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
“Әй-Йола” йырсыһы Адель-Әдилә кемгә кейәүгә сыҡҡан?
Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика