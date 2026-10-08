Эремсектән йәһәт кенә ҡорот яһап була

Ҡоротто ғәҙәттә ҡатыҡтан әҙерләйҙәр. Әммә эремсектән дә бик шәп килеп сыға. Был ысул ябай, ә һөҙөмтәһе — иҫ киткес. Бер килограмм эремсек һәм 7,5 грамм тоҙ — бына бөтә кәрәкле нәмә.
Тәрән һауытҡа һалҡын эремсек һалығыҙ. Ул һыуытҡыстан яңы ғына сыҡҡан булһын. Өҫтөнә тоҙ һибегеҙ ҙә ҡул менән яҡшылап баҫығыҙ. Масса бер төрлө, һығылмалы булһын. Киҫәктәр ҡалмаһын.
Унан һуң эремсекте бәләкәй өлөштәргә бүлегеҙ. Һәр өлөштән шар яһағыҙ. Уларҙы ҡоро, таҙа табаға теҙегеҙ.
Мейесте 150 градусҡа тиклем йылытығыҙ. Шунан 50 градусҡаса кәметегеҙ. Мейес ишеген әҙ генә асыҡ ҡалдырып, шарҙарҙы 5–6 сәғәт киптерегеҙ. Ваҡыт үтеү менән улар ҡата башлаясаҡ.
Әҙер ҡоротто табанан алығыҙ ҙа бер нисә сәғәт бүлмә температураһында тотоғоҙ. Унан һуң һауытҡа һалып, һыуытҡысҡа йәки ҡоро урынға ҡуйығыҙ.
Кәңәштәр:
Майлы эремсек алығыҙ — ул туҡлыҡлыраҡ була.
Тоҙҙо артыҡ һалмағыҙ: кипкәндә дым бөтә, ҡорот ныҡ тоҙло килеп сыға.
Массаны яҡшылап баҫығыҙ, юғиһә ҡорот төйөрсөклө буласаҡ.
Туҡлыҡлылыҡ ҡиммәте:
Бер өлөштә — 43,3 килокалория
Аҡһым — 11,7 грамм
Май — 0,9 грамм
Углеводтар — 3,4 грамм.
Фото: нейроселтәр