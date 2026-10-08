Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
8 Октября , 18:40

Эремсектән йәһәт кенә ҡорот яһап була

Ҡоротто, ғәҙәттә, ҡатыҡтан әҙерләйҙәр. Әммә эремсектән дә бик шәп килеп сыға. 5-6 сәғәттән өҫтәлегеҙҙә тәмле, файҙалы ризыҡ булыр. Рецепты ҡарағыҙ.

Добавить в предпочтительные источники Google
Эремсектән йәһәт кенә ҡорот яһап булаЭремсектән йәһәт кенә ҡорот яһап була
Эремсектән йәһәт кенә ҡорот яһап була

Ҡоротто ғәҙәттә ҡатыҡтан әҙерләйҙәр. Әммә эремсектән дә бик шәп килеп сыға. Был ысул ябай, ә һөҙөмтәһе — иҫ киткес. Бер килограмм эремсек һәм 7,5 грамм тоҙ — бына бөтә кәрәкле нәмә.

Тәрән һауытҡа һалҡын эремсек һалығыҙ. Ул һыуытҡыстан яңы ғына сыҡҡан булһын. Өҫтөнә тоҙ һибегеҙ ҙә ҡул менән яҡшылап баҫығыҙ. Масса бер төрлө, һығылмалы булһын. Киҫәктәр ҡалмаһын.

Унан һуң эремсекте бәләкәй өлөштәргә бүлегеҙ. Һәр өлөштән шар яһағыҙ. Уларҙы ҡоро, таҙа табаға теҙегеҙ.

Мейесте 150 градусҡа тиклем йылытығыҙ. Шунан 50 градусҡаса кәметегеҙ. Мейес ишеген әҙ генә асыҡ ҡалдырып, шарҙарҙы 5–6 сәғәт киптерегеҙ. Ваҡыт үтеү менән улар ҡата башлаясаҡ.

Әҙер ҡоротто табанан алығыҙ ҙа бер нисә сәғәт бүлмә температураһында тотоғоҙ. Унан һуң һауытҡа һалып, һыуытҡысҡа йәки ҡоро урынға ҡуйығыҙ.

Кәңәштәр:

Майлы эремсек алығыҙ — ул туҡлыҡлыраҡ була.

Тоҙҙо артыҡ һалмағыҙ: кипкәндә дым бөтә, ҡорот ныҡ тоҙло килеп сыға.

Массаны яҡшылап баҫығыҙ, юғиһә ҡорот төйөрсөклө буласаҡ.

Туҡлыҡлылыҡ ҡиммәте:

Бер өлөштә — 43,3 килокалория

Аҡһым — 11,7 грамм

Май — 0,9 грамм

Углеводтар — 3,4 грамм.

 

Фото: нейроселтәр

Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика