Башҡортостан
+12 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
10 Октября , 20:29

Миңә “юҡ” тиһәләр, тимәк минең өсөн “эйе”!

Гөлназ Асаева килеп тыуған бәхәс тураһында һөйләне. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Миңә “юҡ” тиһәләр, тимәк минең өсөн “эйе”!Миңә “юҡ” тиһәләр, тимәк минең өсөн “эйе”!
Миңә “юҡ” тиһәләр, тимәк минең өсөн “эйе”!

Яратҡан йырсыбыҙ Гөлназ Асаева яңы йыры менән ҡыуандырмаҡсы. Ләкин уны яҙҙырған саҡта бәхәс сыҡҡан. Был турала ул социаль селтәрҙә һөйләне.

– Минең командам ике лагерға бүленде: кемгәлер аранжировка оҡшай, кемгәлер – юҡ. Концерт директорыма ул бөтөнләй оҡшамай. Уның истерикаһы булды. Ул: “Гөлназ, быны нисек һатасаҡмын. Юҡ. Был стандарт түгел. Нимә эшләйһең?” – ти. Әҙерәк аңлашылмаусанлыҡһыҙ булманы, әлбиттә, – ти Гөлназ.

Беҙ Гөлназдың ныҡышмал, сая холҡон да беләбеҙ. Шуға ул үҙ һүҙендә тора.

– Беҙ ныҡышмалы кешеләр, “юҡ” тиһәләр, был минең өсөн “эйе” тигәнде аңлата. Уларға оҡшамай икән, тимәк был шәп. Иң мөһиме, йыр тамашасыларға оҡшар тип өмөтләнәм. Унда ниндәйҙер яңы, матур нәмә бар, – ти йырсы.

Яңы йырҙы көтөп ҡалабыҙ.

Фото: социаль селтәрҙәр. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика