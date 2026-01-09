Сәлпәктең нимә икәнен беләһегеҙме?

Әйткәндәй, сәлпәк - ул өҫтөнә бал ҡойолған ҡамырҙан бешерелгән йәймә. Ул да сәк-сәк ҡамырынан әҙерләнә.
Ҡамыр өсөн: 3 йомортҡа, семтем тоҙ, он. Һалмаға кеүек ҡамыр баҫып, 15-20 минут ял бирергә. 6-8 йомроҡасҡа бүлеп, йоҡа итеп йәйергә лә майҙа ҡыҙҙырып алырға. 2-3 аш ҡалағы балды иретеп, һәр йәймәнең өҫтөнә ҡойоп, теләк буйынса биҙәргә (сәтләүек, кәнфиттәр һ. б.).
Шулай анһат ҡына бешерелгән тәмлекәс әҙер. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын!
Әйткәндәй, сәлпәк - ул өҫтөнә бал ҡойолған ҡамырҙан бешерелгән йәймә. Ул да сәк-сәк ҡамырынан әҙерләнә.
Һеҙҙең яҡтарҙа сәлпәк бешерәләрме? Был ризыҡты тәмләргә тура килгәне бармы? Үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашһағыҙ ине.
Әйткәндәй, Баймаҡ районы Юлыҡ ауылында йәшәүсе апайҙар туй мәжлесенә бешерә ошо тәмлекәсте.