Башҡортостан
+11 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
16 Октября , 19:40

Сәлпәктең нимә икәнен беләһегеҙме?

Иртәнге сәйгә тиҙ генә әҙерләргә була икән. Бешерәбеҙме?

Добавить в предпочтительные источники Google
Сәлпәктең нимә икәнен беләһегеҙме?Сәлпәктең нимә икәнен беләһегеҙме?
Сәлпәктең нимә икәнен беләһегеҙме?

Әйткәндәй, сәлпәк - ул өҫтөнә бал ҡойолған ҡамырҙан бешерелгән йәймә. Ул да сәк-сәк ҡамырынан әҙерләнә.

Ҡамыр өсөн: 3 йомортҡа, семтем тоҙ, он. Һалмаға кеүек ҡамыр баҫып, 15-20 минут ял бирергә. 6-8 йомроҡасҡа бүлеп, йоҡа итеп йәйергә лә майҙа ҡыҙҙырып алырға. 2-3 аш ҡалағы балды иретеп, һәр йәймәнең өҫтөнә ҡойоп, теләк буйынса биҙәргә (сәтләүек, кәнфиттәр һ. б.).

Шулай анһат ҡына бешерелгән тәмлекәс әҙер. Сәйҙәрегеҙ тәмле булһын!

Әйткәндәй, сәлпәк - ул өҫтөнә бал ҡойолған ҡамырҙан бешерелгән йәймә. Ул да сәк-сәк ҡамырынан әҙерләнә.

Һеҙҙең яҡтарҙа сәлпәк бешерәләрме? Был ризыҡты тәмләргә тура килгәне бармы? Үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙ менән уртаҡлашһағыҙ ине.

Әйткәндәй, Баймаҡ районы Юлыҡ ауылында йәшәүсе апайҙар туй мәжлесенә бешерә ошо тәмлекәсте.

Автор:Карима Усманова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика