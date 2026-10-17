Башҡортостан
+18 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
17 Октября , 12:40

Өйҙәге һауыт-һаба парлы булырға тейешме?

Ни өсөн ҡайһы берәүҙәр парһыҙ һауытты бүләккә алмай...  

Добавить в предпочтительные источники Google
Өйҙәге һауыт-һаба парлы булырға тейешме?Өйҙәге һауыт-һаба парлы булырға тейешме?
Өйҙәге һауыт-һаба парлы булырға тейешме?

Халыҡта төрлө ышаныуҙар йәшәй. Улар  фәнни яҡтан нигеҙләнмәһә лә, кешеләр уға ышана, уны үтәргә тырыша.

Һауыт-һаба парлы булырға тейеш тип, бүләккә берәр генә сынаяҡты өйҙәренә алып ҡайтмаусылар ҙа осрай.

Ни өсөн  йорттағы һауыт-һаба парлы булырға тейеш булыуының аңлатмаһы ла бар. Бер стакан һымаҡ предмет яңғыҙлыҡты, айырылышыуҙы символлаштыра тиҙәр. Ә бына ике сынаяҡ, ике тәрилкә – гармонияны, союзды сағылдыра. Шуға ла яңы өйләнешкән йәш парға парлы посуда бүләк итеү урынлы. Мәҫәлән, сәй сервизы, парлы сәй сынаяғы. Был именлек, берлек билдәһе тиҙәр.

Һауыт-һаба ғына түгел, өйҙәге бөтә нәмәне парлы итергә тырышыусылар ҙа бар. Кемдер быға ышана, кемдер иғтибар ҙа итмәй.

Иң мөһиме – кеше яҡшылыҡҡа, бәрәкәтле тормошҡа ынтылһын.

Автор фотоһы.

 

 

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика