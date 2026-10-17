Өйҙәге һауыт-һаба парлы булырға тейешме?

Халыҡта төрлө ышаныуҙар йәшәй. Улар фәнни яҡтан нигеҙләнмәһә лә, кешеләр уға ышана, уны үтәргә тырыша.
Һауыт-һаба парлы булырға тейеш тип, бүләккә берәр генә сынаяҡты өйҙәренә алып ҡайтмаусылар ҙа осрай.
Ни өсөн йорттағы һауыт-һаба парлы булырға тейеш булыуының аңлатмаһы ла бар. Бер стакан һымаҡ предмет яңғыҙлыҡты, айырылышыуҙы символлаштыра тиҙәр. Ә бына ике сынаяҡ, ике тәрилкә – гармонияны, союзды сағылдыра. Шуға ла яңы өйләнешкән йәш парға парлы посуда бүләк итеү урынлы. Мәҫәлән, сәй сервизы, парлы сәй сынаяғы. Был именлек, берлек билдәһе тиҙәр.
Һауыт-һаба ғына түгел, өйҙәге бөтә нәмәне парлы итергә тырышыусылар ҙа бар. Кемдер быға ышана, кемдер иғтибар ҙа итмәй.
Иң мөһиме – кеше яҡшылыҡҡа, бәрәкәтле тормошҡа ынтылһын.
Автор фотоһы.