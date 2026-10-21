Башҡортостан
+5 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
21 Октября , 16:35

Башҡортостанда тормошон фән менән бәйләргә ҡарар иткән йәштәр арта

Ике йыл эсендә республикала 29 йәшкә тиклемге ғалимдарҙың һаны 40-ҡа тиерлек артҡан, хәҙер улар 900-ҙән ашыу. Был – бик лайыҡлы һөҙөмтә. 

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостанда тормошон фән менән бәйләргә ҡарар иткән йәштәр артаБашҡортостанда тормошон фән менән бәйләргә ҡарар иткән йәштәр арта
Башҡортостанда тормошон фән менән бәйләргә ҡарар иткән йәштәр арта

Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров социаль селтәрҙәге сәхифәһендә яңы яҙма менән уртаҡлашты.

“Ике йыл эсендә республикала 29 йәшкә тиклемге ғалимдарҙың һаны 40-ҡа тиерлек артҡан, хәҙер улар 900-ҙән ашыу. Был – бик лайыҡлы һөҙөмтә.

Ни өсөн был мөһим? Һәләтле йәштәр фән һәм технологияларҙы үҫтереү менән ни тиклем күберәк шөғөлләнһә, республикабыҙ һәм илебеҙ шул тиклем ҙур уңыштарға өлгәшәсәк. Беҙ быны яҡшы аңлайбыҙ. Шуға күрә был өлкәгә күп көс һәм энергия һалабыҙ. Шул иҫәптән Президент Владимир Владимирович Путин иғлан иткән Фән һәм технологиялар ун йыллығына ярашлы ла эш алып барабыҙ.

Бында төп майҙансыҡтарҙың береһе – Евразия фәнни-белем биреү үҙәгенең вуз-ара студенттар кампусы. Унда 24 лаборатория, шул иҫәптән йәштәр лабораторияһы урынлашҡан. Бында үткәрелгән тикшеренеүҙәр һөҙөмтәләре, фәнни эшләнмәләр медицина, сәнәғәт, ауыл хужалығы, башҡа күп тармаҡтарҙа ҡулланыла.

Йәш ғалимдарыбыҙға һәм юғары мәктәп уҡытыусыларына торлаҡ шарттарын яҡшыртыуҙа ярҙам итеүҙе дауам итәбеҙ. Биш йыл эсендә 133 кеше ошо мөһим мәсьәләне хәл итеүгә республика бюджетынан субсидия алды. 500-ҙән ашыу кеше Рәсәйҙең һәм сит илдәрҙең алдынғы фәнни-белем биреү учреждениеларында стажировка үтте. Был ярҙамды артабан да күрһәтәсәкбеҙ.

Тиҙҙән вуз-ара кампустың икенсе сиратын төҙөп бөтәбеҙ. Уның асылыуы республикабыҙҙы йәш ғалимдар, шул иҫәптән башҡа төбәктәр һәм дәүләттәр өсөн тағы ла мауыҡтырғыс итер, тип ышанам. Әлбиттә, был үҙ киләсәген хәстәрләгән йәштәр өсөн дә мөһим. Икеләнмәгеҙ. Әйҙәгеҙ, бергәләп республикабыҙҙы һәм илебеҙҙе алға этәрәйек.

Фото: Радий Хәбировтың социаль селтәрҙәге сәхифәһенән.  

Автор:Гөлдәр Яҡшығолова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика