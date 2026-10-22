Башҡортостан
+1 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Октября , 17:15

Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште

Тыл менән фронт бер һүҙле булыуын яугирҙәр ҙә, ирекмәндәр ҙә билдәләне.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләштеИрекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште

22 октябрҙә "Башҡортостан” дәүләт концерт залының конференц-залында ирекмәндәр менән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар түңәрәк өҫтәлгә һөйләшергә йыйылды.

Яугирҙәр экрандан һүҙ башлағанда, залда ирекмәндәр иғтибар менән тыңланы. Полктың замполиты Александр Мельченко ("Борус") һәм уның юлдаштары республика кешеләренә рәхмәт әйтте. Улар Башҡортостан әүҙем һәм берҙәм ярҙам күрһәтә тип баһаланы.

— Ирекмәндәрҙең һәр эше еңеүгә яҡынайта, ә тыл менән фронт — бер бөтөн, — тип билдәләне "Борус".

Рәхмәт һүҙҙәренән һуң һүҙ дрондарға күсте. "Пилотһыҙ берләшкән технологиялар" ойошмаһы бүлексәһе етәксеһе Редвал Неволин ("Ред") был эштең ни өсөн мөһим икәнен ябай итеп аңлатты:

— Һәр дрон — ул һаҡлап ҡалынған ғүмер. Дрондар күберәк һәм яҡшыраҡ булған һайын, беҙ егеттәрҙең ғүмерен һәм һаулығын һаҡларға ярҙам итәбеҙ. Кеше ғүмере — иң ҡиммәтлеһе, — тине ул.

Ирекмәндәр эше лә был һүҙҙәрҙе раҫлай. Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты, тележурналист һәм МХО ирекмәне Рәмзиә Кәримова үҙенең ярҙамы тураһында һөйләне һәм халыҡтың әүҙемлегенә ҡыуаныуын белдерҙе. Ул "Беренсе тирмә" һәм "Ете ҡыҙ" ойошмаларының эше менән дә таныштырҙы.

"Ете ҡыҙ" ойошмаһы етәксеһе Ләйсән Рабаданова ирекмән ҡатын-ҡыҙҙарҙың МХО биләмәһенә барыуы тураһында һөйләне. Улар госпиталдәрҙә яралы яугирҙәргә ярҙам итә, МХО биләмәһендә концерттар ҡуя.

"Башҡортостан һаҡсылары" вәкилдәре Булат Ҡылысов менән Рәмил Йәнишев дрондарҙы үҙҙәре йыя. Осрашыуға улар ике төр дрон килтерҙе: ҙур оптоволокнолы һәм ябай FPV. Һәр береһенең маҡсаты төрлө, тип аңлатты улар. Ҡоролмалар медикаменттарҙы, ризыҡты һәм һыуҙы еткереү өсөн дә ярап ҡала, хәрби эштә лә ҡулланыла.

— Яңғыҙ ғына бер ни эшләп булмай: тыл да, алғы һыҙыҡ та бергә торорға тейеш, — тип өҫтәне ойошма вәкилдәре.

"Ҡатын-ҡыҙҙар хәрәкәте" проекты координаторы Светлана Турзаянова, "Иптәштәр" АНО-һы президенты Илдар Рамаҙанов һәм "Вишня" позывнойлы Дарья Грицаенко ла ирекмәндәргә рәхмәт һәм ҡеүәтләү һүҙҙәре әйтте. Грицаенко ирекмәндәр эше тураһында ла һөйләне.

Осрашыуҙа Һуғыш хәрәкәттәрендә ҡатнашыусыларҙы һәм уларҙың ғаиләләрен ҡеүәтләү фондынан, "Күңел ҡушыуы буйынса" ирекмәндәр ойошмаһынан һәм Халыҡ фронтынан вәкилдәр ҙә ҡатнашты.

Автор фотоһы.

Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште
Автор:Илмир Ҡотлогилдин 
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика