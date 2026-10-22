Ирекмәндәр менән яугирҙәр һөйләште

22 октябрҙә "Башҡортостан” дәүләт концерт залының конференц-залында ирекмәндәр менән махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар түңәрәк өҫтәлгә һөйләшергә йыйылды.
Яугирҙәр экрандан һүҙ башлағанда, залда ирекмәндәр иғтибар менән тыңланы. Полктың замполиты Александр Мельченко ("Борус") һәм уның юлдаштары республика кешеләренә рәхмәт әйтте. Улар Башҡортостан әүҙем һәм берҙәм ярҙам күрһәтә тип баһаланы.
— Ирекмәндәрҙең һәр эше еңеүгә яҡынайта, ә тыл менән фронт — бер бөтөн, — тип билдәләне "Борус".
Рәхмәт һүҙҙәренән һуң һүҙ дрондарға күсте. "Пилотһыҙ берләшкән технологиялар" ойошмаһы бүлексәһе етәксеһе Редвал Неволин ("Ред") был эштең ни өсөн мөһим икәнен ябай итеп аңлатты:
— Һәр дрон — ул һаҡлап ҡалынған ғүмер. Дрондар күберәк һәм яҡшыраҡ булған һайын, беҙ егеттәрҙең ғүмерен һәм һаулығын һаҡларға ярҙам итәбеҙ. Кеше ғүмере — иң ҡиммәтлеһе, — тине ул.
Ирекмәндәр эше лә был һүҙҙәрҙе раҫлай. Дәүләт Йыйылышы — Ҡоролтай депутаты, тележурналист һәм МХО ирекмәне Рәмзиә Кәримова үҙенең ярҙамы тураһында һөйләне һәм халыҡтың әүҙемлегенә ҡыуаныуын белдерҙе. Ул "Беренсе тирмә" һәм "Ете ҡыҙ" ойошмаларының эше менән дә таныштырҙы.
"Ете ҡыҙ" ойошмаһы етәксеһе Ләйсән Рабаданова ирекмән ҡатын-ҡыҙҙарҙың МХО биләмәһенә барыуы тураһында һөйләне. Улар госпиталдәрҙә яралы яугирҙәргә ярҙам итә, МХО биләмәһендә концерттар ҡуя.
"Башҡортостан һаҡсылары" вәкилдәре Булат Ҡылысов менән Рәмил Йәнишев дрондарҙы үҙҙәре йыя. Осрашыуға улар ике төр дрон килтерҙе: ҙур оптоволокнолы һәм ябай FPV. Һәр береһенең маҡсаты төрлө, тип аңлатты улар. Ҡоролмалар медикаменттарҙы, ризыҡты һәм һыуҙы еткереү өсөн дә ярап ҡала, хәрби эштә лә ҡулланыла.
— Яңғыҙ ғына бер ни эшләп булмай: тыл да, алғы һыҙыҡ та бергә торорға тейеш, — тип өҫтәне ойошма вәкилдәре.
"Ҡатын-ҡыҙҙар хәрәкәте" проекты координаторы Светлана Турзаянова, "Иптәштәр" АНО-һы президенты Илдар Рамаҙанов һәм "Вишня" позывнойлы Дарья Грицаенко ла ирекмәндәргә рәхмәт һәм ҡеүәтләү һүҙҙәре әйтте. Грицаенко ирекмәндәр эше тураһында ла һөйләне.
Осрашыуҙа Һуғыш хәрәкәттәрендә ҡатнашыусыларҙы һәм уларҙың ғаиләләрен ҡеүәтләү фондынан, "Күңел ҡушыуы буйынса" ирекмәндәр ойошмаһынан һәм Халыҡ фронтынан вәкилдәр ҙә ҡатнашты.
Автор фотоһы.