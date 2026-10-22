Башҡортостан
+2 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Октября , 05:00

Кетчупты гел үҙе эшләй

Бәләбәй районынан уңған хужабикәбеҙ Ильмира Ильина  магазиндан кетчуп алғаны ла юҡ икән. һәр ваҡыт ошо рецепт буйынса үҙе эшләй һәм бик тәмле килеп сыға. Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ әле  

Добавить в предпочтительные источники Google
Кетчупты гел үҙе эшләйКетчупты гел үҙе эшләй
Кетчупты гел үҙе эшләй

Бәләбәй районынан уңған хужабикәбеҙ Ильмира Ильина  магазиндан кетчуп алғаны ла юҡ икән. һәр ваҡыт ошо рецепт буйынса үҙе эшләй һәм бик тәмле килеп сыға. Һеҙ ҙә эшләп ҡарағыҙ әле.

–Бының өсөн 3 килограмм помидор, ярты килограмм алма, 0, 25 килограмм башлы һуған алабыҙ. Уларҙы тураҡлап, бешерергә ултыртабыҙ.Бешеп сыҡҡас, ваҡ дуршлаг аша һөҙәбеҙ, матур ҡатнашмаға әүерелгәнсе блендер менән иҙәбеҙ. Артабан ҡуйырғансы тағы ла 50 минут ҡайнатабыҙ. Ҡайнаған саҡта иң аҙаҡ   1,5 аш ҡалағы тоҙ, 1,5 стакан шәкәр, татлы йәки үткер соус яратыуығыҙға ҡарап, ҡара йәки ҡыҙыл ваҡланған борос, 50 грамм алма уксусы өҫтәп бутайбыҙ.

Иң һуңынан стерилләнгән банкаларға тултырып, тимер ҡапҡас менән ҡаплап ҡуябыҙ, – тип һөйләне Ильмира ханым.

Үҙең эшләгән тәбиғи ризыҡҡа ни етә! Беҙ ҙә эшләп ҡарайыҡ.

Фото: Ильмира Ильинаныҡы.

 

Кетчупты гел үҙе эшләй
Кетчупты гел үҙе эшләй
Кетчупты гел үҙе эшләй
Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика