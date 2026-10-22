Башҡортостан
+8 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
22 Октября , 13:30

Ни өсөн сәсте төрлө ергә ташларға ярамай?

Борондан килгән йоланың  аңлатмалары ла бар.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ни өсөн сәсте төрлө ергә ташларға ярамай?Ни өсөн сәсте төрлө ергә ташларға ярамай?
Ни өсөн сәсте төрлө ергә ташларға ярамай?

“Сәсеңде йыйып йөрө, төрлө ергә ташлама” тип бәләкәйҙән өйрәтә  ололар. Был борондан килгән йола. Ни өсөн сәсте теләһә ҡайҙа ташларға ярамаған һуң?

Сәс кеше энергияһын һаҡлай тип иҫәпләгәндәр, шуға уны төрлө ергә ташлағанда был көстөң юғалыуы ихтимал, хатта ауырыуҙарға килтереүе мөмкин, тигәндәр.

Сәсте төрлө ергә ташлауҙың һаулыҡҡа йоғонто яһауы менән бәйләп тағы ла бер  фараз йәшәгән. Ҡош уны табып алып, үҙенә оя үреү өсөн ҡулланһа, кешенең башы ауырта башлаясаҡ, тип уйлағандар. Берәй кеше сәскә  баҫып үтеп китһә лә, яҡшыға түгел, тип уйлағандар.

Теләһә ҡайҙа ятҡан сәстең насар күңелле кешеләр ҡулына эләгеүе бар тип тә хәүефләнгәндәр. Сәс хужаһына күҙ тейеүе бар, башҡа ауырыуҙарға дусар булыуы мөмкин, тигәндәр.

Боронғо йола буйынса киҫелгән, ҡойолған сәсте мейескә яҡҡандар йә булмаһа кеше йөрөмәгән ергә күмеп ҡуйғандар. Ошо рәүешле сәс сит ҡулдарға эләкмәгән.

Кем был юрауҙарға ышанмай, барыбер  ҙа сәсте теләһә ҡайҙа ташлап йөрөү яҡшы түгел. Был беҙҙе йыйнаҡлыҡҡа, тәртипкә өйрәтә.

Автор фотоһы.

 

Автор:Резеда Шәнгәрәева
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика