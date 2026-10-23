Башҡортостан
+7 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Октября , 11:45

Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала

19 октябрҙә 65 йәшлек Ғәлиә Искәндәрова Өфөгә дауаханаға килә. Һәм онкология диспансерынан юҡҡа сыға. Бөтә республиканан ауыр сирлеләрҙе ҡабул иткән дауаханала уға нимә була? Ҡатын ҡайҙа китә?.. Шул уҡ көндө эҙләй башлап, камералар буйынса күҙәтһәләр ҙә, таңғы сәғәт 5-кәсә тырышһалар ҙа, ул табылмай...

Добавить в предпочтительные источники Google
Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғалаАуылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала
Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала

Ғәлиә Вәғиз ҡыҙы Искәндәрова 19 октябрҙә Стәрлебаш районынан ире менән Өфөгә дауаханаға тикшерелергә килә. Һәм... унан юҡҡа сыға. Шул уҡ көндө эҙләй башлайҙар. Урам камералары уның Өфө шоссеһы тирәһендә булыуын күрһәтә. Ҡатындың Максимовка ауылы яғына киткән 288-се маршрут автобусына ултырыуын беләләр. Әммә ул ауылда, тирә-яҡ урманда эҙләү һөҙөмтә бирмәй.

Ошо көндәр эсендә 60 ирекмән, полиция хеҙмәткәрҙәре, Ғәлиә Вәғиз ҡыҙының туғандары уны эҙләй. Йәйәү һәм транспортта 550 километр юл үтәләр. 

Юғалған ҡатындың билдәләре: буйы 175 сантиметр, ҡаҡса кәүҙәле, сал сәсле, ҡуңыр күҙле. Өҫтөнә һоро бәйләнгән пальто, ҡара еңһеҙ күкрәксә, шәмәхә (көрән күк) төҫтәге толстовка, аҡһыл көрән джинсы салбар һәм шундай уҡ ҡыҫҡа ҡуныслы итек кейгән. Медицина ярҙамына мохтаж.

“ЛизаАлерт” ирекмәндәре уны таныған, ҡайҙалығын белгән кешеләрҙең 89961003058 (Екатерина), 89674512294 (Ксения), йәки 8(800)700-54-52 («ЛизаАлерт»тың ҡыҙыу бәйләнеше) телефондарына шылтыратыуҙарын һорай.

 

Фото: “ЛизаАлерт”.

Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала
Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала
Ауылдан ире менән Өфөгә онкология диспансерына килә лә... юғала
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика