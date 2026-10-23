Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Октября , 08:30

Ә һеҙҙә ҡаҙ өмәләре башландымы, әллә һыуыҡтарҙы көтәһегеҙме?

Ғаиләнең хәстәрлеге, тырышлығы менән күпме ҡош-ҡорт аҫралған. Хеҙмәт емештәрен татыулыҡта, именлектә татырға яҙһын! Әйҙәгеҙ өмәләрҙән матур фотоһүрәттәр һалайыҡ комментарийҙарҙа.

Добавить в предпочтительные источники Google
Ә һеҙҙә ҡаҙ өмәләре башландымы, әллә һыуыҡтарҙы көтәһегеҙме?Ә һеҙҙә ҡаҙ өмәләре башландымы, әллә һыуыҡтарҙы көтәһегеҙме?
Ә һеҙҙә ҡаҙ өмәләре башландымы, әллә һыуыҡтарҙы көтәһегеҙме?

Халыҡ ҡар яуыуын да көтмәй, ҡаҙ өмәләре үткәрә башланы. Салауат районының Йонос ауылы халҡы бындай күңелле хеҙмәт байрамдарын көтөп ала. Был бал ҡорттары кеүек егәрле ғаиләләр өсөн бурыс түгел, ә йәшәү рәүеше, күңел торошо.

Рафхана һәм Ишмөхәмәт Байдәүләтовтар - тап шундай берҙәм, уңған ғаиләләрҙең береһе. Улар өс бала тәрбиәләп үҫтергән. Ихаталары, йорт-ҡаралтылары һәр саҡ тәртиптә, ялт итеп тора, ти ауылдаштары. Көҙгө муллыҡ та ғаиләне шатландырған.

Яңыраҡ улар ауылдаштары менән бергә, ҡыш килгәнен көтөп тормай, “Ҡаҙ өмәһе” үткәрҙе, тип яҙа район гәзите. Һөҙөмтә бына тигән! Уларҙың хәстәрлеге, тырышлығы менән күпме ҡош-ҡорт аҫралған. Хеҙмәт емештәрен татыулыҡта, именлектә татырға яҙһын!

 

Фото: “На земле Салавата” гәзите сайтынан.

Автор:Дина Арсланова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика