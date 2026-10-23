Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Октября , 09:25

НӘФСЕ: аҡса өсөн әсәй үҙенең ҡыҙын урлаған

43 йәшлек ҡатын таныш ир ярҙамында үҙенең ҡыҙын тотоп ала ла уны көслөк менән Федоровка районына алып китәләр. Унда шәхси йортта бикләп... 

Добавить в предпочтительные источники Google
НӘФСЕ: аҡса өсөн әсәй үҙенең ҡыҙын урлағанНӘФСЕ: аҡса өсөн әсәй үҙенең ҡыҙын урлаған
НӘФСЕ: аҡса өсөн әсәй үҙенең ҡыҙын урлаған

Башҡортостанда 43 йәшлек ҡатын һәм 32 йәшлек сит ил гражданы, алдан килешеп һәм көс ҡулланып, кеше урлауҙа ғәйепләнә.

Ҡатын махсус хәрби операцияла һәләк булған элекке ире өсөн түләнгән аҡсаны ҡулға төшөрмәксе була. Никахтары тарҡатылғас, уның аҡсаға хоҡуғы юҡ, түләм тик 18 йәшлек ҡыҙына тейеш. Ул танышы менән һөйләшеп килешеп, ҡыҙҙан атаһының үлеменә бәйле түләүҙәрҙе бергәләп тотоноуға ризалыҡ алырға ниәтләй. 

15 октябрь кисендә Стәрлетамаҡ ҡалаһы паркында ғәйепләнеүселәр, ҡыҙҙың ихтыярына ҡаршы көс ҡулланып, уны автомобилдәренә ултырталар һәм Федоровка районындағы шәхси йортҡа алып китеп, шунда тоталар.

Һуңынан ҡыҙ телефон табып, хоҡуҡ һаҡлау органдарына шылтырата, полиция уны азат итә, ә был эштә ҡатнашыусылар ҡулға алына.

Суд икеһен дә һаҡ аҫтына алды, тип хәбәр итте Рәсәй Эске эштәр министрлығының рәсми вәкиле Ирина Волк. Әле ваҡиға сәбәптәрен асыҡлауға йүнәлтелгән тикшереү эштәре алып барыла.

 

Автор фотоэтюды.

Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика