Башҡортостан
-3 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Йәмғиәт
23 Октября , 04:00

Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар

Уның атаһы ла, олатаһы ла һалабаш һыҙырған.

Добавить в предпочтительные источники Google
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман барЙүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар

Белорет районының Инйәр ҡасабаһында йәшәгән күп балалы атай Марат Бәхтийәров ата-бабалары кәсебен онотмай дауам итә. Урман эшен дә, ағас эшен дә белә. Бесән саба, бал ҡорто үрсетә, баҡса үҫтерә. 

Уңған ир-егет тағы ла һалабаш һыҙырып, мунсала йыуыныр, хужалыҡта тотонор өсөн йүкә йыуғысы яһай. Уларҙы һатыуға ла сығара.

Иҫләйһегеҙме, элек мунсала йүкә йыуғыс менән йыуынғанды? Һауыт-һабаны йыуыуға ла, мейес аҡлауға ла уны тотона торғайныҡ... Ә бит ағас ҡабығынан йыуғыс булғансы оҙон өс ай кәрәк! Ҡабыҡты ебетеү, эшкәртеү, киптереү һәм йыйып ҡуйыу...

Тәбиғәт + оҫтаның ҡулдары = экологик таҙа йыуғыс.

 

Фото: М. Бәхтийәровтың шәхси архивынан.

Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Йүкә йыуғысты эшләүселәр һаман бар
Автор:Гульдар Булякбаева-Бирганова
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика