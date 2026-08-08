"Падро" ялға ҡайтҡан

Сибай институты директоры Илдар Сәлихйән улы Хәмитов яугирҙе уҡыуын тамамлауы менән шәхсән ҡотлап, дипломын тапшырҙы, хеҙмәт осорон яҡшы үтеүен, ныҡлы һаулыҡ, тиҙерәк өйөнә ҡайтыуын теләне.
Өфө фән һәм технологиялар университетының Сибай институты үҙенең сығарылыш уҡыусыларын һәр ваҡыт шатланып ҡаршы ала. Әлеге ваҡытта махсус хәрби операциялар зонаһында хәрби бурысын үтәгән студенттарының килеүе айырыуса ҡәҙерле.
Ошо көндәрҙә уҡыу йортона ҡыҫҡа сроклы ялға ҡайтҡан “Падро” позывнойлы яугир килгән. Ул күптән түгел технология факультетын уңышлы тамамлаған, әммә хәрби хеҙмәте арҡаһында рәсми сығарылыш тантанаһына бара алмаған.
Сибай институты директоры Илдар Сәлихйән улы Хәмитов яугирҙе уҡыуын тамамлауы менән шәхсән ҡотлап, дипломын тапшырҙы, хеҙмәт осорон көйлө үтеүен, ныҡлы һаулыҡ, тиҙерәк өйөнә ҡайтыуын теләне.
Сығанаҡ һәм фото: Сибай ҡала хакимиәте сайтынан.
Беҙҙең МАХ каналына https://max.ru/gazetabashkortostan ҡушылығыҙ!