Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
14 Августа , 05:45

 МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп

«Рәсәй эше» кадрҙар үҙәгендә "Беҙ бергә" сараһы сиктәрендә махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары менән осрашыуҙар үткәрелә. Консультанттар мөрәжәғәт иткән граждандарға хеҙмәт баҙарындағы хәл һәм талап ителгән һөнәрҙәр тураһында, эшкә урынлашыуҙың көнүҙәк мәсьәләләрен аңлата, шулай уҡ төрлө программалар буйынса һөнәри белем алыу йәки ҡайтанан уҡытыу мөмкинлектәре тураһында хәбәр итә. Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар һәм уларҙың ғаилә ағзалары кадрҙар үҙәгенә мөрәжәғәт иткәндә бушлай уҡытыу (ҡайтанан уҡытыу), һөнәри йүнәлеш биреү сараларында ҡатнашыу, шулай уҡ үҙ эшен асыу, эшкә урынлашыу һәм мәшғүллек мөмкинлеге буйынса беренсе сиратта дәүләт ярҙамы сараларын ала.

МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләпМХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп
 МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп

Шундай осрашыуҙарҙың береһендә Мәләүез ҡалаһында 43 йәшлек Венера Хәсәноваға автомәктәптә уҡыу өсөн сертификат тапшырҙылар. Тормош иптәше махсус хәрби операцияға юлланғас, дүрт баланы яңғыҙына хәстәрләү  Венера Роберт ҡыҙына еңелдән бирелмәй. “Ҡыҙҙарыма  - 24, 13, улдарыма – 19 һәм 5 йәш. Кинйә улыбыҙҙың һаулығы буйынса мөмкинлеге сикләнгән. Шуға ла Өфө ҡалаһына реабилитация үтергә йыш йөрөйбөҙ. Һаҡлаусы, яҡлаусы ирем эргәлә булмағас, машина йөрөтөргә өйрәнергә мәжбүр булдым”, - ти ханым.

Яҙмышын үҙ ҡулына алған Венера зарланырға яратмай. Әсә кешенең балаларына булған мөхәббәте тауҙар күсерергә һәләтле, тип юҡҡа әйтмәйҙәр бит.

МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп
МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп
 МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп
Автор:Аклима Имамова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика