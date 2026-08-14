 МХО ветеранының ғаиләһен хәстәрләп

Шундай осрашыуҙарҙың береһендә Мәләүез ҡалаһында 43 йәшлек Венера Хәсәноваға автомәктәптә уҡыу өсөн сертификат тапшырҙылар. Тормош иптәше махсус хәрби операцияға юлланғас, дүрт баланы яңғыҙына хәстәрләү Венера Роберт ҡыҙына еңелдән бирелмәй. “Ҡыҙҙарыма - 24, 13, улдарыма – 19 һәм 5 йәш. Кинйә улыбыҙҙың һаулығы буйынса мөмкинлеге сикләнгән. Шуға ла Өфө ҡалаһына реабилитация үтергә йыш йөрөйбөҙ. Һаҡлаусы, яҡлаусы ирем эргәлә булмағас, машина йөрөтөргә өйрәнергә мәжбүр булдым”, - ти ханым.
Яҙмышын үҙ ҡулына алған Венера зарланырға яратмай. Әсә кешенең балаларына булған мөхәббәте тауҙар күсерергә һәләтле, тип юҡҡа әйтмәйҙәр бит.