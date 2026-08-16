Башҡортостан
+11 °С
Дождь
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
16 Августа , 09:00

Элекке механизатор - БПЛА операторы

Махсус хәрби операция зонаһында хеҙмәт итеүсе "Башҡорт" позывнойлы яҡташыбыҙ тыныс тормошта механизатор булып эшләй. Бөгөн ул осоуһыҙ пилот аппараттарвының өлкән операторы булып хеҙмәт итә - 2024 йылда Оборона министрлығы менән контракт төҙөй.

Элекке механизатор - БПЛА операторыЭлекке механизатор - БПЛА операторы
Элекке механизатор - БПЛА операторы

Яугир һүҙҙәренсә, бөгөн БПЛА операторҙары разведкала, сәп төбәү, һөжүм итеү буйынса бурыстарҙы үтәүҙә ҡатнаша, шулай уҡ боеприпастар һәм медикаменттар ташыуҙа ярҙам итә. Шул уҡ ваҡытта дрондар менән идара итеү оҫталығы тыныс тормошта ла бик кәрәкле, ти ул.

‎Яңыраҡ "Башҡорт" ҡыҫҡа ваҡытлы ялда булып ҡайта. Уны яҡындары, ауылдаштары йылы итеп ҡаршы ала, яугир ял көндәрен ғаиләһе - ҡатыны һәм өс балаһы янында уҙғарып, артабан хәрби бурысын үтәргә көс-дәрт туплап, юл ала. Уның иҫән-имен йөрөүен теләйбеҙ!

Осоуһыҙ пилот аппараттары подразделениеларында хеҙмәт итеүгә ҡағылышлы һорауҙарығыҙ бар икән, 122 телефон һандары буйынса шылтыратып яуап алырға мөмкин. ‎ ‎

Автор:Эльнара Шаймарҙанова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика