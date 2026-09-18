Башҡортостан
+17 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
18 Сентября , 08:35

Уңайлы булһын өсөн

Ҡырмыҫҡалы районында махсус хәрби операция ветерандарының торлаҡ шарттары тикшерелде.

Уңайлы булһын өсөнУңайлы булһын өсөн
Уңайлы булһын өсөн

‎"Ватанды һаҡлаусылар" дәүләт фонды филиалының социаль координаторы Ғәлиә Бикбаева һәм район хакимиәте вәкилдәре составындағы комиссия һаулыҡ мөмкинлектәре сикле булған яугир-ветерандарҙың йорттарында булып, уларҙың хәлдәрен белде.

Был осрашыуҙарҙың төп маҡсаты - геройҙарыбыҙҙың көнкүрешен шарттарының уларҙың физик мөмкинлектәренә яраҡлаштырылған һәм уңайлы булыуын тикшереү. ‎

‎- Беҙ өс ветераныбыҙҙың йортонда булдыҡ, уларҙың йәшәү шарттары менән таныштыҡ, аралаштыҡ һәр борсоған һорауҙарына яуап бирергә тырыштыҡ, - ти Ғәлиә Бикбаева. ‎

‎Киләсәктә был ветерандарҙың өйҙәрендә "аҡыллы йорт" системаһын урынлаштырыу, эш өҫтәле һәм ноутбук менән тәьмин итеү, санузелды йыһазландырыу планлаштырыла. ‎Ошо йүнәлештә һорауҙарға яуап алыу өсөн "Ватанды һаҡлаусылар" фондына мөрәжәғәт итергә кәрәк. ‎

 

Фото: Ҡырмыҫҡалы район хакимиәте.

Уңайлы булһын өсөн
Уңайлы булһын өсөн
Уңайлы булһын өсөн
Уңайлы булһын өсөн
Уңайлы булһын өсөн
Автор:Эльнара Шаймарҙанова
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика