Башҡортостан
+10 °С
Ясно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
28 Сентября , 06:00

Яугирҙәргә ҙур ярҙам булды

Стәрлебаш районының Айтуған ауылында йәшәүсе Рафаэль Мусин үҙенең шәхси «ВАЗ-2115» автомобилен яугирҙәргә тапшырҙы.

Яугирҙәргә ҙур ярҙам булдыЯугирҙәргә ҙур ярҙам булды
Яугирҙәргә ҙур ярҙам булды

Машинаға техник хеҙмәтләндереү үтергә һәм ҡатмарлы шарттарҙа ышаныслы хеҙмәт итһен өсөн тейешле әҙерлек эштәрен башҡарырға кәрәк буласаҡ.

Ватан етештергән машина беҙҙең яҡташтарға алғы һыҙыҡта хеҙмәт итәсәк, тип хәбәр итте район хакимиәте башлығы Рөстәм Рахманғолов.

«Райондаштарыбыҙҙың берҙәмлеге, битараф булмауы һәм ысын эштәре — алғы һыҙыҡтағы егеттәребеҙ өсөн ҡеүәтле терәк. Дөйөм эшкә индергән өлөшөгөҙ өсөн һәр берегеҙгә рәхмәт», — тип яҙҙы Рөстәм Рахманғолов.

Бынан алда Стәрлебаш районынан махсус хәрби операция зонаһына ҙур күләмдә гуманитар йөк оҙатылғайны. Яугирҙәргә генераторҙар, автомобиль тәгәрмәстәре, йылы кейемдәр, электр ҡоралдары һәм хәрби бурыстарҙы үтәү өсөн кәрәкле башҡа кәрәк-яраҡ еткерелде.

 

Фото: Рөстәм Рәхманғолов | Стәрлебаш районы хакимиәте башлығының социаль селтәренән

Сығанаҡ: "Башинформ" сайтынан.

Автор:Гөлсинә Йомағужина
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика