Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай

24 октябрҙә вуз-ара кампуста “Киләсәк пилоттары” Бөтә Рәсәй дрон осороу чемпионатының Башҡортостан Республикаһы буйынса этабы үтә. Унда онлайн-тест буйынса һайлап алыуҙы үткән 7–18 йәштәге 150 уҡыусы ҡатнаша.
Программаға асыу тантанаһы, ярыштар һәм мәҙәни-ял саралары, техник симуляторҙа эшләү, дрон йыйыу буйынса оҫталыҡ дәресе, БПЛА пилоттары менән осрашыу, дрон осороу, “Беренселәр хәрәкәте”нән әүҙем ял саралары һәм ябыу тантанаһы инә.
Чемпионат балаларҙа һәм йәштәрҙә пилотһыҙ осоу аппараттары өлкәһендә белем алыуға, инженер һөнәрҙәрен үҫтереү һәм һөнәри йүнәлеш биреүгә, шулай уҡ йәш быуынды “дрондар уҙышы” спортына йәлеп итеүгә йүнәлтелгән.
Проект – патриотик тәрбиә биреү һәм йәштәр менән эшләүҙә юғары технологиялы форматтар индереү буйынса алып барылған эҙмә-эҙлекле эш алымдарының береһе.
Чемпионатты ойоштороусылар – «Беренселәре хәрәкәте»нең Башҡортостан Республикаһы буйынса бүлексәһе һәм БР “Дрон уҙыштары федерацияһы” физкультура-спорт йәмәғәт ойошмаһы.
Рәсәй Федерацияһының һәр субъектында 1-сенән алып 5-сегә тиклем урын яулаусылар чемпионаттың финал этабында ҡатнаша. Ул 17–22 ноябрҙә Мәскәүҙә «Навка-Арена» боҙ һарайында ойошторола.
Быға ҡәҙәр Башҡортостан чемпионаттың финалында уңышлы ҡатнашҡаны ла бар. 2025 йылда Башҡорт дәүләт аграр университеты студенты Радмир Фәттәхов Мәскәүҙә республика исеменән сығыш яһаны.
Мәғлүмәт, фото: «Беренселәре хәрәкәте»нең Башҡортостан Республикаһы буйынса бүлексәһе һәм БР “Дрон уҙыштары федерацияһы” физкультура-спорт йәмәғәт ойошмаһы.
Никита Ғафаров фотолары.