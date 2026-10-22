Башҡортостан
+4 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Барыһы ла Еңеү өсөн
22 Октября , 11:00

Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай

Онлайн-тест буйынса һайлап алыуҙы үткән 7–18 йәштәге 150 уҡыусы ҡатнаша.

Добавить в предпочтительные источники Google
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынайБашҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай

24 октябрҙә вуз-ара кампуста “Киләсәк пилоттары” Бөтә Рәсәй дрон осороу чемпионатының Башҡортостан Республикаһы буйынса этабы үтә. Унда онлайн-тест буйынса һайлап алыуҙы үткән 7–18 йәштәге 150 уҡыусы ҡатнаша.

Программаға асыу тантанаһы, ярыштар һәм мәҙәни-ял саралары, техник симуляторҙа эшләү, дрон йыйыу буйынса оҫталыҡ дәресе, БПЛА пилоттары менән осрашыу, дрон осороу, “Беренселәр хәрәкәте”нән әүҙем ял саралары һәм ябыу тантанаһы инә.

Чемпионат балаларҙа һәм йәштәрҙә пилотһыҙ осоу аппараттары өлкәһендә белем алыуға, инженер һөнәрҙәрен үҫтереү һәм һөнәри йүнәлеш биреүгә, шулай уҡ йәш быуынды “дрондар уҙышы” спортына йәлеп итеүгә йүнәлтелгән.

Проект – патриотик тәрбиә биреү һәм йәштәр менән эшләүҙә юғары технологиялы форматтар индереү буйынса алып барылған эҙмә-эҙлекле эш алымдарының береһе.

Чемпионатты ойоштороусылар – «Беренселәре хәрәкәте»нең Башҡортостан Республикаһы буйынса бүлексәһе һәм БР “Дрон уҙыштары федерацияһы” физкультура-спорт йәмәғәт ойошмаһы.

Рәсәй Федерацияһының һәр субъектында 1-сенән алып 5-сегә тиклем урын яулаусылар чемпионаттың финал этабында ҡатнаша. Ул 17–22 ноябрҙә Мәскәүҙә «Навка-Арена» боҙ һарайында ойошторола.

Быға ҡәҙәр Башҡортостан чемпионаттың финалында уңышлы ҡатнашҡаны ла бар. 2025 йылда Башҡорт дәүләт аграр университеты студенты Радмир Фәттәхов Мәскәүҙә республика исеменән сығыш яһаны.

Мәғлүмәт, фото: «Беренселәре хәрәкәте»нең Башҡортостан Республикаһы буйынса бүлексәһе һәм БР “Дрон уҙыштары федерацияһы” физкультура-спорт йәмәғәт ойошмаһы.

Никита Ғафаров фотолары.

Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Башҡортостандың “Киләсәк пилоттары” көсөн һынай
Автор:Равиля Гатауллина
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика