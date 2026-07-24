Бүләктәрҙе кем отто?

Шулай итеп, үтек Белорет ҡалаһынан Юлиә Ғазина өлөшөнә төштө. Аш бүлмәһе өсөн үлсәү Ғафури районы Имәндәш ауылынан Гөлдәр Ишемйәроваға юллана. Блендерҙы Учалы районы Ҡобағош ауылынан Зөлфиә Харисова отто. Дрель-шөрөп борғосто – Дүртөйлө районы Иванай ауылынан Зәһүрә Абдулкарамова, кофебешергесте Исҡужа ауылынан Н.Б. Йәмилхин отто. Фен Белореттан Хафиз Иҙрисов бәхетенә яҙҙы. Вентилятор Бөрйәндән Әлмира Марат ҡыҙына юллана. Электр сәйнүге Белорет ҡалаһынан Г.Г. Байрамғәлинаға яҙҙы. Сәс турайтҡыс Бөрйән районы Иҫке Собханғол ауылынан Гөлназ Исхаҡоваға эләкте.
Кемдәр отмаған, күңелегеҙҙе төшөрмәгеҙ, алда ла шәп бүләктәр буласаҡ, беҙҙең менән ҡалығыҙ! Иҙәнлек-һаулыҡ, эшегеҙҙә уңыштар теләп, барығыҙға ла ҡайнар сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ.
Таңсулпан БАЙТИМЕРОВА видео/фотоһы.