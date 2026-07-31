Башҡортостан
+11 °С
Облачно
VKРУСTelegramДзенМАКС
Хәүефһеҙлек
31 Июля , 04:35

Ҡот осҡос аварияла үҫмерҙәр һәләк булған

Бәрелештән машина икегә бүленеп киткән... 

Ҡот осҡос аварияла үҫмерҙәр һәләк булғанҠот осҡос аварияла үҫмерҙәр һәләк булған
Ҡот осҡос аварияла үҫмерҙәр һәләк булған

Бөгөн иртә менән республикала ҡурҡыныс юл-транспорт ваҡиғаһы теркәлде.

Мәғлүмәттәр буйынса, авария Салауат ҡалаһында иртәнге сәғәт 6-лар тирәһендә Өфө урамында була. “Лада Веста” автомобиленең 24 йәшлек водителе транспортҡа идараны юғалта, юлдан оса һәм ағасҡа бәрелә. Бәрелеш шул тиклем көслө була, хатта автомобиль уртаға өҙөлә.

Һөҙөмтәлә ике пассажир урында уҡ һәләк була. Уларҙың 15 йәшлек ҡыҙ һәм 18 йәшлек егет булыуы билдәле. Водитель һәм тағы өс пассажир, улар араһында 2011 йылда тыуған үҫмер ҡыҙ ҙа була, дауаханаға оҙатыла.

Аварияла ғәйепле водитель иҫереклек кимәлен билдәләү өсөн медицина тикшереүе үтеүҙән баш тарта. Юл-транспорт ваҡиғаһы урынында Дәүләт автоинспекцияһы һәм башҡа хеҙмәттәр хеҙмәткәрҙәре эшләй.

Фото: ДАИ. 

 

Автор:Альфия Мингалиева
Читайте нас

© 1917 - 2026 «Башҡортостан» гәзите.

Бөтә хоҡуҡтар ҙа яҡланған.

Мәҡәләләрҙе күсереп баҫҡанда, йә уларҙы өлөшләтә файҙаланғанда «Башҡортостан» гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ.

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-33205 от 11 сентября 2008 г.

Баш мөхәррир

Исхаҡов Вәдүт Ғәйфулла улы

Эл. почта
bashkortostan.gazeta@mail.ru
Адрес
г. Уфа, ул. 50 лет Октября, 13, 5-й этаж
Рекламная служба
8(347)272-62-61
Приемная
8(347)272-05-43
Сотрудничество
8(347) 273-83-92
Отдел кадров
8(347)272-05-43
Яндекс.Метрика